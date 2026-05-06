El mayor mural de Siero tendrá 1.200 metros de grafiti, recreará el sistema solar, un astronauta y a “E.T. el extraterrestre” junto a la “rotonda del mapamundi”

El mayor mural de Siero ocupará una extensión total de 1.200 metros cuadrados de superficie y se pintará en la zona del puente situado sobre la “rotonda del mapamundi”, ubicada entre Lugones y La Fresneda. La propuesta artística la ejecutará Sfhir, nombre con el que firma su obra el madrileño Hugo Lomas, y representará el sistema solar, con recreaciones de los planetas, y algún que otro detalle curioso, como un satélite, un astronauta y hasta la figura del popular personaje de cine “E.T. el extrarrestre”. La previsión es que la obra artística esté concluida a finales de junio, al mismo tiempo que se acabe el montaje del “mapamundi” de la glorieta, que marcha también en los plazos establecidos.

“Pensando en los críos se hace algún dibujo como el de una nave espacial, el satélite o E. T., para darle un poco más de gracia y que sea un poco más divertido”, destacó el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, que visitó este miércoles los trabajos.

El artista Shfir, que ya firmó la creación de la figura del dragón situada en la pasarela peatonal de Lugones a La Fresneda, incidió en la dificultad de este nuevo trabajo, por su extensión y tratarse de figuras de gran relieve: “Aquí la dificultad está en los pliegues de los pilares, que suman algo más de los 1.200 metros de superficie lineal, y que implica que tenga que pintar más veces”.

También se refirió a que el clima asturiano hace más complicado el trabajo: “Como es bastante lluvioso toca trabajar al milímetro, estamos dándole una imprimación bastante potente, utilizando varias capas de pintura esmaltada y un barniz”.

Figura de "E. T. el extraterrestre" y del satélite bajo el puente de la carretera que une Lugones y la Fresneda. / P. A.

Pistolas, sprays, brochas o rodillos son las herramientas que tendrá que utilizar durante este proceso creativo laborioso, “para que el acabado sea lo más semejante a lo que es la forma de cada planeta”, recalcó Shfir.

El avance de la "rotonda del mapamundi"

En cuanto a la obra de la “rotonda del mapamundi” se efectuará próximamente una zanja para incluir la canalización del alumbrado, en el círculo perimetral. Después se colocará el adoquín, en el anillo exterior, y el hormigón de la parte alta, ya para dentro de un par de semanas. En paralelo se están fabricando ya en un taller de Gijón las chapas del dibujo de la estructura, para que estén finalizadas en aproximadamente un mes y se instalen, en la recta final ya de los trabajos.

La actuación de la llamada "rotonda del mapamundi" se está llevando a cabo sobre una superficie de 4.135 metros cuadrados y 73 metros de diámetro, sobre la que se representará el globo terráqueo, que será visible desde la pasarela entre Lugones y La Fresneda y que tendrá en la superficie, en letras gigantes, el lema "Save the planet".

La mejora estética que se desarrolla en la zona tiene un coste de 598.775,54 euros. Con ese presupuesto se financia la obra de la rotonda y una parte del mural, mientras que el Ayuntamiento de Siero aporta otra cantidad para el grafiti con los fondos del programa municipal “Muralia”.

El coste total del mural que está ejecutando el artista Shfir cuenta con un presupuesto total de 39.600 euros.