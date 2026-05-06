El momento dulce y de recuperación de la cantera del Kayak Siero: un total de 70 palistas en el club con licencia y 25 de ellos tienen entre 6 y 15 años

Hace más de medio siglo que se dan paladas en el río Nora. Concretamente hace 52 años, cuando se creó la sección de piragüismo del club social Los Pepitas. Un proyecto que se transformó en Pola de Siero, allá por el año 1997, de la mano de Juanjo Domínguez, conocido como “Guaracha” -y ahora también cronista oficial de Siero-, que estuvo de presidente hasta la pandemia en el emblemático Kayak Siero. La entidad vuelve a deslizarse sobre el agua a buen ritmo, de nuevo ha logrado enganchar a los jóvenes y mira al futuro con optimismo.

“Volvemos a recuperar ese club de cantera histórico, tenemos de nuevo mucha gente entre 6 y 15 años con nosotros, unos 25 críos de prebenjamines a infantiles. Era el objetivo que nos marcábamos cuando llegamos hace tres años a la directiva, llenar la cantera, porque eso el camino para conseguir el éxito”, destaca Adrián Pantiga, actual presidente de la entidad.

Hay cerca de 70 licencias en el club y gente de todas las edades: de Aylen Naves, con seis años, hasta José Luis Cañedo, con 83, la más joven y el más veterano, respectivamente. La filosofía de la entidad es clara. “Queremos trabajar la palabra club y entidad, que todos los somos y lo sintamos. Por eso intentamos estar en todos los campeonatos posibles”, afirma Pantiga.

Fernando Díaz, “El Candi”, Onofre Martínez, Aurelio Cuesta o Aurelio Cañedo se encargan de ese silencioso pero tan importante trabajo en la promoción del piragüismo desde la base. Son nombres muy ligados a este deporte en Siero que aportan su grano de arena. Al igual que los que llegan con savia y fuerza nueva, como Sofía Araújo, ovetense, que hace las labores de entrenadora, y que se ha empapado rápidamente del espíritu del Kayak Siero. “Lo que les intentamos hacer ver a los jóvenes es que este es un deporte distinto a lo común, que estás en plena naturaleza, que transmite tranquilidad y tiene muchos encantos”, subraya.

¿Y qué virtudes se necesitan para remar con la piragua? “Es un poco mixto, porque hay que tener fuerza, equilibrio, tranquilidad… No es solo cosa de utilizar los brazos”, comenta Araújo, que transmite también su satisfacción con los que dan esas primeras paladas en el agua. “Aprenden rápido, como esponjas, le pillan muy bien el tranquillo”, añade.

Los más jóvenes del Kayak Siero, en un entrenamiento. / P. A.

Entre El Bayu y el barrio de La Isla, en la zona oeste de la Pola, a pocos minutos caminando del centro, tiene su sede el Club Kayak Siero. Allí, en una nave, entre el Río Nora y la vía del tren, se encuentra un almacén que impresiona con casi un centenar de piraguas almacenadas. También cuentan con un pequeño gimnasio, vestuarios, una sala con kayak ergonómetro -al estilo de los rodillos de la bici para piraguar en estático- y una sala de trofeos, donde guardan con cariño un reconocimiento muy especial, el que les otorgaron en el 2006 por el campeonato de clubes del Descenso del Sella. “Pocos clubes tienen algo así como nosotros, somos afortunados en ese aspecto”, afirma el presidente de la entidad.

Una lámina de agua "fundamental"

Los entrenamientos los realizan en una lámina de agua, “fundamental”, como matiza Pantiga. Constaba de unos 600 metros navegables, que con ida y vuelta suponían 1,2 kilómetros. Pero ahora han logrado ampliarla a 750 metros, con lo que pueden hacer 1,5 kilómetros entre ir y volver. “Parece poco, pero para el piragüismo es mucho”, enfatiza Adrián Pantiga, que describe también las condiciones que tienen en ese espacio de El Nora en el que se preparan: “Es un río duro, de poco calado, pero para entrenar es muy bueno, ideal, porque trabajas mucho la fuerza”.

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Se acerca ahora el verano, pleno apogeo para las competiciones, y el Club Kayak Siero quiere seguir disfrutando de las competiciones y los resultados, como sucedió en un 2025 muy satisfactorio. Y no solo con el piragüismo tradicional, en kayak o canoa (paladas de pie apoyado con una rodilla en vez de sentado), sino también con otras variables más actuales como el sup race (de pie sobre una tabla) o el surfski (en mar abierto y sobre olas). Porque de la tradición a lo más moderno, todo tiene cabida en un histórico como el Kayak Siero, de casi tres décadas, pero que llega a superar el medio siglo de vida sumando su germen, con la sección de piragüismo de Los Pepitas.