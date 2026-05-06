Recepción municipal a la nueva directiva de la Asociación de Comercio Local de Siero

El alcalde sierense, Ángel García, “Cepi”, la concejala de Comercio, Patricia Antuña, y la de Festejos, Ana Rosa Nosti, se han reunido este miércoles con la nueva directiva de la Asociación de Comercio Local de Siero.

Según los responsables municipales, el encuentro ha servido para conocer a las personas que se han puesto al frente de la organización y para trasladarles la disposición del Ayuntamiento a colaborar con ellas en todo lo que precisen.

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Por parte del colectivo asistieron Andrea Gómez, de Butaca Estudio, José Antonio Álvarez, colaborador de la asociación, Sergio Fernández, presidente y gerente del estudio Sergio Nosti Fotógrafo, Isabel Fernández, de El Rincón de María, e Isabel Fuente, de M2 Estudio.