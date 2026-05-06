La Vuelta a Siero no competitiva se celebra este domingo: "Será una jornada para pedalear por el corazón del concejo"
Los participantes, con inscripción obligatoria y gratuita, saldrán desde el polideportivo nuevo de la Pola
J. A. O.
La quinta edición de la Vuelta a Siero se celebrará el próximo domingo, con salida desde el polideportivo nuevo de la Pola. La marcha, de carácter no competitivo, recorrerá 51 kilómetros por la zona oriental y central del concejo, incluyendo varios de sus puertos más conocidos.
El concejal de Deportes, Jesús Abad, presentó este miércoles una cita de la que destacó su carácter "lúdico", al estar concebida como una jornada para "pedalear por el corazón del municipio".
La Vuelta a Siero no tendrá clasificación ni dorsales, siendo la inscripción obligatoria y gratuita. Los participantes federados deberán formalizarla a través de la web de Nesta, mientras que los no federados podrán hacerlo a través del Patronato Deportivo Municipal, tanto por teléfono como de forma presencial en el polideportivo nuevo de la Pola.
El recorrido presenta un perfil ondulado, con unos 750 metros de desnivel acumulado, y recupera parte del trazado utilizado recientemente por la Vuelta a Asturias. Incluye el paso por cuatro ascensiones habituales del ciclismo en Siero como son los altos de Muncó, Muñó, Valdesoto y el Piqueru.
La actividad se enmarca en la segunda edición del programa del Patronato Deportivo Municipal "¿En Siero? Sí, en bici". Se trata de una iniciativa dirigida a personas de todas las edades y orientada a fomentar el uso de la bicicleta y la práctica deportiva al aire libre.
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