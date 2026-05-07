El aparcamiento público subterráneo de Lugones, con un centenar de plazas, no abrirá antes del próximo año, calcula el alcalde de Siero

El Ayuntamiento de Siero se encuentra trabajando para perfilar el proyecto de la obra que habrá que acometer en el aparcamiento subterráneo de Lugones, de la calle Leopoldo Alas Clarín, para que pueda abrir al público. Esos trabajos previos, para conocer el alcance de al obra a realizar, son la primera fase de una larga tramitación, que hará que la puesta en servicio del parking no se produzca antes del próximo año, como calculó este miércoles el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”.

El recinto, con un centenar de plazas, era propiedad de una entidad bancaria y fue construido en 2007, pero nunca llegó a utilizarse. El Ayuntamiento lo adquirió hace un año, y por aquel entonces el regidor calculó que el coste de la adecuación del mismo se situaría en torno a los 300.000 euros.

“Ahora mismo estamos con el proyecto de obra que hay que acometer para que se pueda abrir el aparcamiento. No sabemos el alcance de las obras, y además hay que buscar financiación”, explicó Cepi.

Modelo de gestión

De esta manera calculó que su apertura no será antes del próximo año. “Hay que ver lo que cuesta, buscar la cuantía, licitarlo y ejecutarlo, así que estaría para el año que viene”, incidió el alcalde de Siero.

No precisó cuál será el modelo de gestión, si será gratuito o de pago. “No lo sabemos aún”, reconoció. No obstante hace un año, en la presentación de la adquisición de este parking, por unos 200.000 euros, apuntó a la posibilidad de un modelo de gestión similar al de la zona azul, y al establecido en los parkings disuasorios que entrarán en vigor próximamente en las calles Florencio Rodríguez de Pola de Siero y Santa Isabel de Lugones, con una primera media hora gratuita y el bono de 30 euros mensuales para aparcar de manera ilimitada.