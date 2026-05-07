El gran centro de escalada “Sputnik” de Lugones acogerá en octubre la Copa de España de escalada, anuncia el alcalde de Siero

El gran centro de escalada “Sputnik” de Lugones tendrá una puesta de largo a lo grande en octubre, con la celebración de la Copa de España de escalada, en las disciplinas de búlder y velocidad, tras un acuerdo entre el Ayuntamiento de Siero y las Federaciones Española y Asturiana de Montaña, como desveló este jueves Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero. La competición servirá para lucir la infraestructura, que estará terminada en agosto, momento en el que se preveé la apertura al público, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Las obras avanzan a buen ritmo, según lo previsto, para un proyecto que prevé una edificación de 2.400 metros cuadrados de superficie y que alcanzará los 20 metros de altura en algunos de los puntos.

“Queremos darle un poco impulso al proyecto, a la escalada en Siero, y surgió la posibilidad de albergar la prueba en Asturias. Esperamos que sea un proyecto exitoso, que nos genere mucha actividad y buenos momentos al concejo”, resaltó el regidor socialista, en una visita al avance de las obras, junto al concejal de Deportes, Chus Abad, el director del Patronato Deportivo, Virginio Ramírez, y Fernando Hernández, Ceo de Sputnik.

La empresa, que abrirá en Siero su segundo centro del norte de España, sumado a los otros cinco que tiene en Madrid, trabaja según los plazos marcados. Hernández explicó que en estos momentos ya se ha acabado la fase de la estructura y que se inicia ya la de panelar la zona exterior. Además a finales de mayo se empezarán a generar las estructuras de escalada.

Tres disciplinas olímpicas

En Lugones, donde estará el que será el segundo centro más importante de la empresa -muy similar al de Las Rozas de Madrid- habrá hasta 20 metros de altura en algunos puntos de la edificación, 50 autoseguros, 140 vías, 180 "boulders", muro de velocidad, muro exterior, gimnasio, restaurante o un parking privado para 70 plazas.

EN IMÁGENES: Las obras de construcción del gran centro de escalada "Sputnik" de Lugones. / P. A.

“Los 20 de metros de altura libre que tiene el recorrido hará que sea una instalación de dimensiones únicas en toda la zona Norte de España, y de las más grande del país”, enfatizó Hernández, antes de referirse a otras peculiaridades que marcarán la diferencia en este espacio de escalada: “Tendrá las tres disciplinas olímpicas. De hecho el Campeonato de España que se celebrará aquí va a tener tanto la prueba de búlder (escalada en bloque) como la prueba de velocidad”.

El centro, por tanto, contará con un muro de velocidad, otro de búlder, con estructuras de hasta casi cuatro metros y medio de altura; y el de dificultad para escalada con cuerdas con vías de más de 20 metros de recorrido, tanto interiores como exteriores, según detalló el CEO de Sputnik.

Otras novedades en este equipamiento será un proyecto de paisajismo exterior en el entorno de la estructura, con una pequeña zona techada para la actividad deportiva. Y también una apuesta por la estética y el confort en el interior, como desveló el CEO de “Sputnik”. “Aunque ahora no se aprecia, este espacio va a ser muy especial porque habrá bastantes muros cortinas, que van a permitir que entre la luz natural, y ese va a ser el primer centro que ya consigamos esta línea estética”, explicó Hernández.

Proceso de selección de personal

La empresa pagará un canon anual al Ayuntamiento de Siero de 48.000 euros, durante 30 años, por el alquiler del suelo donde se levanta la estructura. Y al finalizar esa concesión el equipamiento pasará a ser propiedad municipal. La empresa Sputnik, como explicó Hernández, invierte 4,6 millones de euros para levantar este centro de Lugones, cantidad estimada hasta la fecha.

Además el mes que viene abrirán el proceso para seleccionar el personal, pues calculan que serán necesarias unas 32 personas para arrancar. “Nuestra idea es que la mayoría del equipo venga de aquí, que sería lo que más nos gustaría. Pero alguna persona también vendrá de otros centros ya abiertos también para impregnar un poco nuestra filosofía de trabajo”, comentó Hernández.

Entre los perfiles que buscan están técnicos deportivos de escalada, de atención al cliente y venta, así como especialistas de hostelería, cocina, mantenimiento, comunicación y marketing. También señalaron que desde hace varios años tienen estipulado en la empresa para su personal la jornada laboral de cuatro días.

Para acceder al centro indicaron que los usuarios podrán disfrutar desde abonos mensuales, a partir de 41 euros, entradas generales para un día o bonos de varias entradas para gastar durante un año. Y también pretenden establecer otro acceso común para el Norte, para este centro de Lugones y el que tienen disponible en Vizcaya.