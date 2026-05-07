Salud se compromete a incluir en el presupuesto de 2027 el arreglo del consulto periférico de Lieres

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, trasladó a los vecinos de Lieres y al alcalde de Siero su compromiso de incluir en el presupuesto 2027 el arreglo del consulto periférico de Lieres. Lo hizo en una reunión, celebrada en Oviedo en la propia consejería, tras reunir los vecinos más de 900 firmas exigiendo una actuación en el equipamiento de Solvay.

“Recibimos buenas palabras, pero vigilaremos que se cumpla. La valoración es en principio positiva, pero somos prudentes, porque ya hemos llevado muchos chascos”, resumió tras el encuentro Valentín Moro, representante de los vecinos en esta lucha.

En el encuentro también participó el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, el concejal de Deportes y Salud de Siero, Chus Abad, y José Luis Lastra, otro vecino de Lieres. El mensaje trasladado por parte de Saavedra fue la intención de meter en el presupuesto 2027 las obras del tejado, para que se liciten también ese año.

“Los representantes de los vecinos han salido contentos, con buenas sensaciones. Y yo también, en el sentido de que la consejería se compromete a resolver los problemas del tejado en un tiempo rápido”, remarcó Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero, que intercedió ante la Consejería tras las quejas vecinales para buscar una solución.

De la reunión salieron los vecinos satisfechos ante el hecho de que Salud no plantea de momento el traslado a otro espacio, sino mantener la ubicación en el denominado "hospitalillo de Solvay", donde está actualmente el consultorio y donde los vecinos quieren que continúe.

“Es un punto a favor, que se respete este espacio histórico”, comentó Valentín Moro. No obstante trasladó sus dudas sobre la inversión que se debe acometer en el tejado del edificio. “La consejería lo calificó como obra menor, pero creemos que hay que hacer algo integral”, valoró tras el encuentro.

Otro punto que se analizó fue el estado de las plantas intermedias, tabicadas para evitar el acceso, debido a su mal estado desde hace años. Existía en 2012 un proyecto de rehabilitación que quedó paralizado tras un cambio de gobierno regional, y que ahora se pretende recuperar. “En paralelo van a ir trabajando en el proyecto de actuación que se había hecho ya en el 2012 y que había quedado sin ejecutar. Van a actualizarlo, van a revisarlo para adaptarlo a la nueva normativa, actualización de precios y después, una vez que esté, reunirse con los vecinos para explicárselo”, desgranó Cepi.

Refuerzo de pediatra

Esas fueron las peticiones tratadas sobre la parte técnica y estructural del edificio. Pero también los vecinos trasladaron su inquietud sobre el servicio médico, debido a que denunciaron que en periodos de vacaciones y otras incidencias no se cubrían las plazas, y tenían que desplazarse a otros consultorios, como Pola de Siero o Sariego. “Se nos trasladó que es un problema a nivel nacional, que vendrán ahora nuevos profesionales y que podría acabar mejorándose”, resaltó Moro.

En Lieres ahora mismo cuentan en el consultorio periférico con un médico y una enfermeda para cerca de 1.300 cartillas, ya que también se reciben vecinos de otros puntos de Siero como Collao o Feleches, o de El Remediu en el concejo vecino de Nava. Los vecinos pidieron a la consejera de Salud la opción de contar con un pediatra, ante el aumento de la población joven en la parroquia.

“Se comprometieron a estudiarlo. Y también plantearon que podría solucionarse con una enfermera pediátrica. No lo vieron imposible. Así que se puede cumplir la demanda de poder disponer de un pediatra, al menos una o dos veces por semana”, concluyó el representante de los vecinos de Lieres en esta demanda.