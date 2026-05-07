Siero ofrece talleres gratuitos de parkour para jóvenes de 8 a 16 años abonados al Patronato Deportivo Municipal
La actividad se desarrollará el día 15 en Lugones y el 28 en la Pola
Taller de parkour dirigido a niños y niñas de 8 a 16 años abonados al Patronato Deportivo Municipal de Siero (PDM). La actividad, que será gratuita y contará con 15 plazas por sesión, se desarrollará el día 15 en el Polideportivo de Lugones (de 16.00 a 18.00 horas) y el 28 de mayo en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero (de 18.00 a 20.00 horas).
La iniciativa la presentó este jueves el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, acompañado por Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal de Siero. Las personas interesadas deberán inscribirse a partir del 11 de mayo, desde las 9.00 horas, a través de la plataforma web del patronato.
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