Siero recauda ya por el impuesto de construcciones siete veces más que hace una década gracias a la expansión empresarial y residencial del concejo

El concejo de Siero atraviesa uno de los ciclos de mayor dinamismo económico de su historia reciente, y los datos fiscales así lo confirman. La evolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) refleja el ritmo inversor que vive el municipio, estrechamente vinculado a la llegada de grandes proyectos empresariales y al desarrollo de nuevo suelo industrial, junto con una creación de vivienda al alza en el municipio: En 2015, la recaudación total del ICIO se situaba en 428.754 euros. Diez años después, en 2025, la cifra alcanza los 3,4 millones de euros, lo que supone un incremento de casi tres millones (en concreto, 2.974.331 euros más) y multiplica por siete los ingresos de hace una década. Se trata de un crecimiento acumulado superior al 700 por ciento, que evidencia el gran dinamismo en la actividad económica del concejo.

Tras un primer salto relevante entre 2015 (428.754 euros) y 2016 (801.367 euros), la recaudación se mantuvo en niveles cercanos a los 800.000 euros hasta 2018. A partir de ahí, se inicia una nueva fase de crecimiento: en 2019 se supera por primera vez el millón de euros (1,12 millones), en 2020 se consolidan los 1,25 millones y en 2021 se produce un punto de inflexión con más de 3,1 millones de euros, justo en el año en el que se iniciaron las obras para la construcción del gran centro de Amazon en Bobes.

Ese nivel elevado se mantiene en 2022, con 3,55 millones, coincidiendo con el pico de actividad constructiva vinculada a los grandes desarrollos logísticos e industriales. Aunque en 2023 se registra una caída hasta 1,62 millones, los ejercicios posteriores vuelven a mostrar una tendencia al alza, con 1,79 millones en 2024 y el fuerte repunte de 2025, que vuelve a situar la recaudación por encima de los tres millones.

La previsión municipal para 2025 era mucho menor, como señala el propio alcalde, el socialista Ángel García, "Cepi" y finalmente el pasado ejercicio se cerró con un 85 por ciento más de ingresos de los que se esperaban.

Este crecimiento obedece en buena medida al desarrollo del área de Bobes, convertida en uno de los principales polos logísticos del norte de España. La implantación de Amazon ha actuado como un potente catalizador, no solo por la magnitud de su inversión, sino por el efecto arrastre generado sobre otras empresas y sectores vinculados. Las cifras del ICIO reflejan precisamente los momentos de mayor intensidad constructiva asociados a este tipo de proyectos. El salto de 2021 y 2022 coincide con el desarrollo de grandes instalaciones logísticas, mientras que los repuntes posteriores apuntan a una continuidad en la ocupación del suelo industrial y en la llegada de nuevas iniciativas empresariales.

En el caso de Siero, este impuesto muestra con claridad cómo el concejo ha pasado en pocos años de manejar cifras moderadas a registrar niveles propios de municipios con una intensa actividad inversora. A ello se suma también una mayor actividad en promociones empresariales, ampliaciones industriales y desarrollos comerciales, en un concejo que no deja de atraer interés entre los inversores. Y refleja asimismo el gran desarrollo urbanístico de los últimos años, con numerosas promociones residenciales en marcha.

De hecho, el regidor revelaba esta semana el interés de un promotor privado para levantar una urbanización privada en el concejo con entre 20 y 30 casas, un proyecto para el que están buscando fincas en la zona rural de Siero.

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El incremento de la recaudación tiene además un impacto directo en la capacidad financiera del Ayuntamiento. Estos mayores ingresos permiten reforzar la inversión pública en infraestructuras, servicios y equipamientos, como recuerda también el regidor.