Más vivienda de obra nueva en Lugones: así será el complejo residencial de Les Bellotines, que acaba de iniciar su construcción

La zona de Les Bellotines, en Lugones (Siero), contará con un nuevo complejo residencial integrado por tres edificios de pisos. Las obras de construcción ya han comenzado, se encuentran en la fase de cimentación y estructura y la promotora prevé que las viviendas estén terminadas en el cuarto trimestre de 2028.

El proyecto, en efecto, está ya en marcha junto al edificio de vivienda pública que está casi terminado en esta misma zona, una promoción que se dedicará a alquiler a precios asequibles para jóvenes una vez culminado. Este último se ha desarrollado sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de Siero a la consejería de Vivienda del Principado, que es quien ha impulsado el edificio.

En el caso del nuevo complejo de tres edificios, todos los pisos que se han puesto a la venta sobre plano constan de 3 habitaciones y tienen precios que van de los 230.000 a los 240.000 euros. La promotora destaca la alta calidad constructiva que tendrán los inmuebles. Este nuevo desarrollo inmobiliario se ha bautizado como "Los Bellotines Residencial" y se encuentra en un ámbito que ha sufrido una importante transformación urbana.

Supermercados y un nuevo centro deportivo

En la zona, hace unos años solo había un edificio y varias casas en ruinas. Ahora hay un gran supermercado y habrá otro, se ha construido el edificio de vivienda pública, se han iniciado las obras para estos tres nuevos inmuebles de viviendas en altura, se ha urbanizado todo el entorno y se ha integrado con ello en la trama urbana de Lugones un ámbito tradicionalmente aislado de la localidad.

En este mismo punto enlaza o desemboca (según de donde se proceda) la senda peatonal y ciclista realizada entre Lugones y La Fresneda por el Ayuntamiento de Siero, responsable también de la dotación de aceras, carril bici, mobiliario urbano de descanso y otros servicios de este ámbito en el que además se está levantando el gran centro de escalada Sputnik, que dará aún más vida a un lugar que es y será punto de atracción por los servicios para ocio, compras y ejercicio físico al aire libre que ofrece.