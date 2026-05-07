Vía libre para el Parque de La Reconquista de la Pola: Siero firma el contrato de las obras y ya hay una fecha estimada para el inicio

El inicio de las obras para la construcción del Parque de la Reconquista de la Pola, en la zona oeste en el barrio de la Luz, ya está muy cerca. El Ayuntamiento de Siero firmó este martes la formalización del contrato con la empresa adjudicataria, el último trámite que faltaba para poder comenzar los trabajos. El pasado 10 de abril se anunció la adjudicación del proyecto a la firma ASCH Infraestructuras y Servicios S.A, que obtuvo la mejor puntuación en un proceso al que se presentaron diez empresas, si bien solo cinco fueron admitidas para su valoración.

La firma del contrato se retrasó algo más de lo previsto, por cuestiones internas y burocráticas, pero la adjudicataria ya tiene ahora vía libre para empezar los trabajos. Calculan desde el Ayuntamiento que se iniciarán en un plazo aproximado de quince días.

El solar del antiguo matadero, este miércoles, con los pisos y el parque actual de la Luz al fondo, donde se ejecutará el nuevo Parque de La Reconqusita. / P. A.

El plazo de ejecución de las obras del nuevo parque será de 14 meses, por lo que estaría abierto con la llegada del verano de 2027. El proyecto, que está cofinanciado en un 70 por ciento por la Unión Europea, se adjudicó a la firma madrileña ASCH por 5.850.049 euros.

El actuación consistirá en la creación de un gran parque urbano, concebido como un espacio verde, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre.

La intervención se desarrollará en una superficie aproximada de 15.380 metros cuadrados, e incluirá un parking para 146 coches, canchas (uno de ellas de voley playa), una pista de 500 metros o mesas de ping-pong, entre otras dotaciones.