El palacio de Aramil, en Siero, será un hotel de lujo de cinco estrellas y en él se organizarán también eventos

La ruina del palacio de Aramil, en Siero, tiene los días contados. Los hermanos García Peón, Ismael y Ramón, propietarios del inmueble, acaban de conseguir la licencia municipal para entrar en una nueva fase de las obras de rehabilitación de esta singular edificiación, que como avanzaron este viernes, será transformada en un hotel de lujo de cinco estrellas.

El exterior del palacio de Aramil, ya en obras / Luján Palacios

"Tenemos aún que mirar alguna cosa con Patrimonio por el tema de volumetrías y apertura de huecos, pero nuestra idea es esa: que sea un establecimiento hotelero de cinco estrellas, algo singular", confesaba Ramón García Peón en una visita al edificio junto con el alcalde de Siero, Ángel García. De hecho el Ayuntamiento acaba de concederles en junta de gobierno la licencia para que puedan afrontar una nueva fase de obras: la correspondiente a las cubiertas y los muros de carga del palacio.

Se trata de unas actuaciones "urgentes", toda vez que el invierno pasado abundante en lluvias contribuyó al deterioro de las estancias en las que el tejado está caído. "Esperamos que para finales de verano, si no hay contratiempos, pueda estar la cubierta, que es lo más necesario", señalan los hermanos. Así, la idea que tienen es la de ponerse con la obra "la próxima semana si es posible" para ganar el máximo de tiempo.

Interior del patio del palacio / Luján Palacios

La inversión en esta segunda fase será de aproximadamente 700.000 euros, si bien "los precios son más variables que nunca", y con ello pretenden consolidar la estructura de cara a la última y definitiva fase de dotar de usos al complejo, enclavado en un paraje bucólico de campos viviendas unifamiliares. Uno de esos usos, ya seguro, será el de "organización de eventos, eso lo tenemos claro", indican los dueños del palacio, al que literalmente han salvado de una ruina segura tras más de 60 años de "abandono y maltrato, utilizado como ganadería". El palacio tiene 1.300 metros cuadrados en cada una de sus dos plantas, y la finca en la que se ubica es de 13 hectáreas de extensión.

Muro y casa

Durante los últimos meses los operarios han estado trabajando con una licencia anterior para despejar la finca y rehacer los muros de piedra del cerramiento, "más de dos kilómetros", precisan los dueños. Asimismo se está actuando para recuperar la casa de los caseros, otra construcción exenta dentro de la finca que completará los usos futuros del complejo palaciego.

Una vez que se ponga en marcha este proyecto, Siero contará "con tres palacios dedicados a eventos, lo que es una gran noticia para el concejo", defendió el alcalde. El de Aramil se unirá de esta manera a los complejos de Meres y Valdesoto, lo que completa una oferta muy interesante en el concejo para organización de este tipo de eventos; junto con Gijón seríamos el concejo con más establecimientos de este nivel que al final sirven para atraer actividad económica", subraya García.

Se repite con esta adquisición lo sucedido con el palacio de Celles, que tras muchos años de imparable deterioro fue adquirido en 2023 y va a ser recuperado como espacio para actividades culturales, entre otras. En ambos casos se trata de edificios del siglo XVII y declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

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Según figura en el expediente de Patrimonio que condujo a la declaración del palacio de Aramil como BIC en 2016, "su construcción debe datarse entre las últimas décadas del siglo XVI y los comienzos del siglo XVII" y fue "durante más de cuatrocientos años la casa de una de las ramas de una de las familias más influyentes y poderosas del concejo, los Vigil de Quiñones".