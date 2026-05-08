Parroquias de Siero, Noreña y Gijón recogen en solo dos días casi seiscientos kilos de alimentos con destino a Benín
Los productos serán gestionados en el país africano por Mensajeros de la Paz a través de varias acciones para mejorar la vida de niños y madres
La Fundación Solidaridad con Benín, en colaboración con las parroquias sierenses de Anes y Argüelles, la de Noreña y la de Santa Olaya de Gijón, ha llevado a cabo una campaña solidaria de recogida de alimentos que logró reunir cerca de 600 kilos de productos básicos en un par de días.
La recogida contó también con la participación de voluntarios que estuvieron trabajando en el supermercado Mas y Mas, donde numerosos vecinos se sumaron a la iniciativa mediante donaciones.
Toda la ayuda será destinada a los proyectos que desarrolla Mensajeros de la Paz en Benín, centrados en la atención a niños en situación de extrema vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran menores que viven en la calle, sometidos a trabajos forzados en mercados y procedentes de familias con graves dificultades económicas.
Proyectos específicos
La fundación apoya también dos proyectos específicos dirigidos a hijos de mujeres que trabajan en canteras picando piedra, así como un centro de recuperación y atención para niños enfermos.
Los pallets con los alimentos ya han sido enviados a El Espinar (Segovia), desde donde se preparará el contenedor marítimo que partirá próximamente hacia Benín.
La Fundación Solidaridad con Benín y las parroquias participantes agradecen públicamente la implicación de voluntarios, donantes y vecinos que hicieron posible esta nueva iniciativa.
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