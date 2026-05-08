Patrocinio municipal para el Club Siero, que lucirá en las camisetas de los jugadores el logo del Ayuntamiento

Acuerdo municipal de patrocinio con el Club Siero a través del que los jugadores de la entidad deportiva llevarán en la camiseta de la primera y segunda equipación el logotipo del Ayuntamiento. Así lo anunciaron este viernes los responsables del gobierno local y del colectivo, durante una visita al campo de El Bayu para presentar la iniciativa.

El contrato contempla la difusión de la imagen de la marca "Siero, un lugar para vivir", estampando el logotipo en las camisetas del equipo, que juega actualmente en Tercera Federación. La dotación económica asciende a 6.050 euros para desarrollar la actividad promocional en lo que resta de este año 2026.

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", destacó la importancia de apoyar el deporte local y recordó "que el Ayuntamiento mantiene líneas de colaboración y patrocinio con clubes y entidades de diferentes disciplinas deportivas del concejo, dentro de su compromiso con el deporte base y la promoción de la actividad deportiva".

Mejoras en las instalaciones

Acompañado en el acto por el concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, Jesús Abad, el regidor se refirió además a las inversiones realizadas recientemente por el Ayuntamiento en las instalaciones deportivas de El Bayu, entre ellas la renovación integral de dos vestuarios, con una inversión de más de 97.000 euros.

También mencionó la mejora de la iluminación del campo de fútbol mediante la sustitución de 48 proyectores por tecnología led, una actuación que supuso una inversión de 68.480 euros y orientada tanto a mejorar la eficiencia energética como las condiciones de juego. En total, la suma destinada de manera reciente a este equipamiento ascendió a más de 165.480 euros.

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Sobre el patrocinio, el Alcalde aseguró que le parece "muy interesante" que la entidad pueda promocionar "la marca de Siero por Asturias" y que además quien lo haga sea el Club Siero, "que lleva el nombre del concejo y es una manera de hacer publicidad".