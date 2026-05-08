La periodista Alma Guillermoprieto pide a los jóvenes que no abandonen el hábito de la lectura: "No pierdan la capacidad de pensar con profundidad"

La periodista mexicana Alma Guillermoprieto, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2018, curtida en mil y una trincheras informativas, reconoció este martes ante un auditorio atento que “me acaban de hacer la mejor entrevista de mi vida”. Fueron los alumnos del IES La Fresneda quienes interrogaron a Guillermoprieto, primero en un programa de radio escolar y luego en en el marco de una charla, para que la legendaria reportera acabara confesándose con ellos y dándoles una lección de las que rara vez se producen en las aulas.

Autora de algunas de las crónicas más importantes sobre los conflictos de América Latina, insistió en que el periodismo seguirá siendo imprescindible precisamente en un tiempo dominado por la sobreabundancia de información y por la proliferación de contenidos falsos. “La reportería es una cosa que la inteligencia artificial nunca podrá hacer”, afirmó ante los estudiantes. “Nunca podrá salir a la calle, como ustedes, a ver el mundo y transmitírselo a los demás”, apuntó, antes de incidir en la necesidad de preservar la mirada humana, la curiosidad y la capacidad de escuchar.

Porque, por encima de todo, Alma siempre ha aplicado a su oficio esa máxima. “Todos queremos que nos escuchen, y a mí siempre me han interesado sobre todo las personas, quiénes son y de dónde vienen, como una forma además de que confíen en uno”, afirmó ante los jóvenes.

Guillermoprieto desgranó para los estudiantes algunos de los aprendizajes acumulados durante décadas de trabajo en escenarios marcados por la violencia, la desigualdad y las convulsiones políticas. Pero más que recrearse en las grandes coberturas que la hicieron célebre (como la investigación de la masacre de El Mozote, en El Salvador, que "el gobierno de Estados Unidos negó y no quiso creer"), la periodista puso el foco en la dimensión humana del oficio.

Insistió en que el verdadero periodismo nace del interés por las personas y no únicamente por los hechos espectaculares. La clave para cubrir situaciones complejas está en acercarse a los demás “con auténtica curiosidad y sin prejuicios”, indicó a los jóvenes locutores de la radio del instituto de La Fresneda, algunos de los cuales le mostraron su intención de estudiar periodismo en el futuro.

Alma Guillermoprieto, con los chavales en la conferencia en el IES La Fresneda / Luján Palacios

El encuentro también sirvió para que la escritora revelara su especial preocupación por los hábitos culturales de los más jóvenes. Guillermoprieto alertó sobre las consecuencias que puede tener la pérdida de la lectura profunda y de la capacidad de concentración en una generación acostumbrada a los mensajes instantáneos y a los contenidos breves en redes sociales. “Los chicos ya no leen, o leen muy poquito”, lamentó, y aclaró que su inquietud no tiene que ver únicamente con el futuro de la literatura o de la prensa escrita, sino con algo mucho más amplio: la capacidad de pensar con profundidad, de sostener proyectos a largo plazo y de construir relaciones humanas complejas. “La capacidad de concentración se desarrolla a través de la lectura”, explicó ante su auditorio, embelesado con la ponente y al que recomendó lecturas como "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez.

La periodista mexicana reconoció además que el periodismo atraviesa “malos tiempos”, marcados por la precariedad, la desinformación y la presión política. Sin embargo, defendió que precisamente en contextos difíciles se hace más necesario el trabajo de los reporteros capaces de verificar hechos y explicar la realidad con rigor. En ese sentido, advirtió de que América Latina continúa siendo una región especialmente peligrosa para quienes ejercen el oficio. “En mi región del mundo matan a los que traen las noticias que disgustan”, recordó.

Esperanza

Aun así, Guillermoprieto transmitió una visión esperanzadora sobre el futuro, toda vez que la avalancha de noticias falsas y de imágenes manipuladas “provocará, tarde o temprano, una reacción de la sociedad en busca de información fiable”. “Siempre hace falta la información puntual, veraz y comprobada del mundo real”, defendió.

La conversación con los alumnos dejó también momentos más personales. La escritora habló de su pasado como bailarina profesional y de cómo la disciplina de la danza marcó su manera de trabajar como reportera. “Bailar es lo más difícil que he hecho en mi vida”, confesó, antes de relacionar aquella exigencia física y mental con la resistencia necesaria para cubrir guerras, conflictos y crisis sociales durante décadas.

Y cuando le pidieron un consejo para quienes quieran dedicarse al periodismo, respondió con una mezcla de ironía y realismo: “Ahorrar mucho. No descuidar la cuenta de ahorros”, apuntó entre risas, antes de añadir lo más importante para ella: “La necesidad de que los jóvenes confíen en sí mismos y mantengan viva la curiosidad por comprender el mundo”.

Noticias relacionadas

Y ese fue el gran mensaje que dejó en el IES La Fresneda: más allá de premios, guerras o grandes exclusivas, Guillermoprieto defendió ante los estudiantes la importancia de mirar, escuchar y leer con atención en una época que empuja justamente hacia lo contrario. Y reivindicó que, pese a la irrupción de la inteligencia artificial y la velocidad de las redes sociales, seguirá haciendo falta alguien dispuesto a salir a la calle, preguntar y contar honestamente lo que sucede.