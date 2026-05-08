El PP de Siero denuncia "afán recaudatorio" en la nueva concesión para la zona azul en Siero

El portavoz del grupo municipal del PP de Siero, Juan Luis Berros, afirma que hay "afán recaudatorio" con la nueva regulación y empresa adjudicataria de la zona azul. Se pretende "enriquecer aún más las arcas en un Ayuntamiento que no lo precisa”, sostiene Berros, que centra sus críticas en el alcalde sierense, Ángel García, "Cepi".

“Con la nueva regulación y concesión, el Ayuntamiento tendrá una participación del 23 por ciento de los ingresos totales de la empresa concesionaria, casi una cuarta parte de la tarifa, como canon a percibir, que además incrementa exponencialmente las plazas de aparcamientos hasta ahora disponibles”, indica Berros.

Acusa al regidor de llegar a "vanagloriarse de haber creado más de 1.300 plazas de aparcamiento". "Lo que oculta es que son de pago, puesto que no ha hecho más que suprimir plazas de aparcamiento libres y gratuitas con ocasión de la implementación de carriles bici”, dice el portavoz popular. Añade que "en los presupuestos aprobados para este año consta una partida de ingresos por multas debidas a las infracciones de la ordenanza de circulación de 650.300 euros, lo que se repetirá, o incluso incrementará, en los próximos años”.

Tarifas y rotación

Berros valora que la gratuidad de la primera hora de aparcamiento en zona azul solo se podrá disfrutar si el propietario del vehículo aparca en diferentes poblaciones del municipio. “Si se va a aparcar en otro momento del día en una misma población, no habrá derecho a tal beneficio”, señala. "A ello se suma el incremento en un 75 por ciento en las tarifas de gasto mínimo, pasando de los 20 céntimos actuales a 35. También sube el coste en casi un 13 por ciento en la anulación voluntaria de las denuncias, así como el precio por hora, que asciende en un 50 por ciento, pasando de los 0´60 céntimos a 0´90", asegura el portavoz de los populares.

En cuanto a los bonos mensuales de 30 euros, Berros asevera que estos "no garantizan en ningún caso el estacionamiento del vehículo, puesto que se podrían vender a más abonados que plazas disponibles, al no establecer la nueva ordenanza limitación en su venta”.

Berros carga contra la postura de la Alcaldía sobre la reinversión de los ingresos adquiridos en crear nuevos aparcamientos. “De mano y para este año, dicha afirmación del regidor no será una realidad, porque no hay prevista ninguna partida en los presupuestos municipales, salvo el del parque de La Reconquista de la Pola, donde el estacionamiento será también de pago”, señala.

"De igual condición serán las plazas de aparcamiento que pudieran crearse en el futuro en el municipio", indica Berros, que apunta a que "a la progresiva implantación de carriles bici y otras medidas ya aplicadas, como ha sido el caso de la prohibición de aparcamiento en la calle Santa Ana en la Pola”.

Berros considera que la política del gobierno socialista en este asunto "está más orientada a enriquecer las arcas municipales que a mejorar la movilidad y el tráfico en la Pola y Lugones, los dos grandes núcleos del municipio". Asimismo, incide en que se elimina estacionamiento gratuito "para crear nuevas plazas de pago, y se suben las tarifas de estacionamiento y de anulación voluntaria de las denuncias".