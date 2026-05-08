Los trabajadores de Refractaria de El Berrón (Siero) amenazan con ir a la huelga: "La gente no llega a fin de mes"
Empresa y plantilla no alcanzan un acuerdo para firmar el convenio colectivo, en el que los empleados reclaman una actualización del IPC tras perder "mucho poder adquisitivo"
La plantilla de Refractaria, empresa del grupo japonés Krosaki Harima Corporation dedicada a la fabricación de materiales refractarios en El Berrón (Siero), ha endurecido su postura en la negociación del nuevo convenio colectivo ante la falta de acuerdo económico con la dirección. Los trabajadores reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos cinco años, una merma que cifran en torno a 250 euros mensuales por empleado debido a la subida del coste de la vida y a unos salarios que no se han actualizado al ritmo del IPC.
La situación ha llevado a la plantilla a anunciar movilizaciones y paros si no se produce un acercamiento en las próximas reuniones. “La gente no llega a final de mes. Hay compañeros cobrando entre 1.100 y 1.200 euros y es imposible vivir así”, denuncian representantes de los trabajadores, que consideran insuficientes las propuestas económicas planteadas hasta ahora por la empresa.
El conflicto laboral llega en un momento de expansión industrial para la fábrica sierense. Refractaria obtuvo a finales del año pasado la autorización ambiental del Principado para instalar un tercer horno de cocción en la planta de El Berrón, una inversión destinada a modernizar el proceso productivo y mejorar la eficiencia energética reduciendo el consumo de gas por unidad fabricada.
Más beneficios, menos salario
Los trabajadores sostienen que esta ampliación evidencia la buena marcha económica de la compañía y refuerza sus reivindicaciones salariales. “La empresa tiene cada vez más beneficios y más inversión, pero la plantilla cobra menos en términos reales”, lamentan.
Refractaria pertenece al grupo Krosaki desde 2018, cuando la multinacional japonesa adquirió Aristegui. La planta de El Berrón cuenta actualmente con 142 empleados y produce más de mil referencias de materiales refractarios con distribución internacional a través de la red comercial del grupo, considerado el tercer productor mundial del sector y presente en más de 50 países.
Ante la falta de avances en la negociación, los trabajadores ya han trasladado el conflicto a sus servicios jurídicos y prevén iniciar los trámites ante SASEC (el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos) para convocar oficialmente paros y posibles jornadas de huelga si no se alcanza un acuerdo con la dirección en las próximas semanas.
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