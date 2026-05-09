El Atletismo Ciudad de Lugones, al asalto de la primera división nacional con sus equipos masculino y femenino

Del Club Atlético Lugones de fútbol nació hace quince años la sección de atletismo que, tras consolidar su crecimiento deportivo y estructural, se independizó oficialmente en 2017 bajo el nombre de Atletismo Ciudad de Lugones. Desde entonces, el club sierense no ha dejado de evolucionar hasta alcanzar en esta temporada uno de los momentos más importantes de su historia.

A los resultados deportivos logrados durante los últimos meses se suma ahora un hito histórico: la clasificación de sus dos equipos de Segunda División Nacional para la final de ascenso a Primera División. El conjunto femenino afrontará la fase decisiva como el mejor equipo de España de la categoría, mientras que el masculino logró el pase en sexta posición, según los estadillos oficiales publicados por la Real Federación Española de Atletismo. La final se disputará los próximos 30 o 31 de mayo en una sede todavía pendiente de confirmación.

“Estamos en el mejor momento de nuestra historia, sin ninguna duda”, señalaba hace unos meses Luis Manuel Menéndez, presidente del club, quien considera que el crecimiento deportivo de la entidad todavía no ha tocado techo. “Creemos que aún tenemos margen para seguir creciendo y que este ascenso puede marcar un antes y un después para el atletismo en Lugones”, explica.

Año extraordinario

El balance de la temporada ya era extraordinario antes de confirmarse esta clasificación. El Atletismo Ciudad de Lugones cerró el año con un título europeo y cuatro campeonatos de España. Sergio Plata se proclamó campeón de Europa sub-23 formando parte del relevo nacional 4x400, mientras que Celia Fernández conquistó el oro nacional sub-18 en pruebas combinadas, Silvia Plata logró el campeonato de España sub-20 de 400 metros en pista cubierta, María García se impuso en categoría máster 35 en los 2.000 obstáculos y Noa Casanovas obtuvo el título nacional infantil en triatlón. A estos resultados se sumaron además varias medallas de plata y bronce en diferentes campeonatos nacionales.

La entidad sierense también vive un crecimiento sostenido en el ámbito social y formativo. Actualmente cuenta con 204 atletas federados, la cifra más alta de su historia, y supera los 300 deportistas si se incluyen las escuelas deportivas que desarrolla en diferentes centros de Lugones, Pola de Siero y La Fresneda. Una estructura de cantera que garantiza la continuidad de un proyecto que en apenas unos años ha pasado de ser una pequeña sección deportiva a convertirse en una de las referencias del atletismo asturiano.

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El club afronta ahora la final de ascenso con la ilusión de culminar una temporada histórica alcanzando la Primera División nacional, un objetivo que hace apenas unos años parecía inalcanzable y que hoy se encuentra más cerca que nunca.