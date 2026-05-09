Siero convoca las ayudas económicas para apoyar la ampliación de estudios de artistas del concejo

La Fundación Municipal de Cultura de Siero ha abierto el plazo de solicitud de las subvenciones destinadas a la formación artística correspondientes al ejercicio 2026, una convocatoria dirigida a apoyar la ampliación de estudios de artistas del concejo en distintas disciplinas culturales.

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, ha explicado que las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y estarán gestionadas por la Fundación Municipal de Cultura.

Perfeccionamiento

La iniciativa tiene como objetivo respaldar la formación especializada de artistas sierenses mediante la financiación de actividades vinculadas al perfeccionamiento profesional y académico. Entre las modalidades artísticas incluidas figuran las artes plásticas, el cine, el teatro, el vídeo, la música y la arquitectura.

Serán subvencionables acciones formativas como la asistencia a seminarios, encuentros profesionales o cursos de corta duración, tanto en formato presencial como online, siempre que estén relacionadas con el desarrollo artístico de los solicitantes.

Podrán optar a estas ayudas las personas físicas empadronadas en el concejo de Siero con una antigüedad mínima de dos años respecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, además de cumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.

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La cuantía global destinada a estas subvenciones asciende a 4.000 euros. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 28 de mayo, inclusive. La información detallada sobre la convocatoria y la documentación necesaria puede consultarse en la web municipal del Ayuntamiento de Siero: Ayuntamiento de Siero.