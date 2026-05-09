Siero convoca las ayudas económicas para apoyar la ampliación de estudios de artistas del concejo
Serán subvencionables acciones formativas como la asistencia a seminarios, encuentros profesionales o cursos de corta duración, tanto en formato presencial como online
La Fundación Municipal de Cultura de Siero ha abierto el plazo de solicitud de las subvenciones destinadas a la formación artística correspondientes al ejercicio 2026, una convocatoria dirigida a apoyar la ampliación de estudios de artistas del concejo en distintas disciplinas culturales.
La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, ha explicado que las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y estarán gestionadas por la Fundación Municipal de Cultura.
Perfeccionamiento
La iniciativa tiene como objetivo respaldar la formación especializada de artistas sierenses mediante la financiación de actividades vinculadas al perfeccionamiento profesional y académico. Entre las modalidades artísticas incluidas figuran las artes plásticas, el cine, el teatro, el vídeo, la música y la arquitectura.
Serán subvencionables acciones formativas como la asistencia a seminarios, encuentros profesionales o cursos de corta duración, tanto en formato presencial como online, siempre que estén relacionadas con el desarrollo artístico de los solicitantes.
Podrán optar a estas ayudas las personas físicas empadronadas en el concejo de Siero con una antigüedad mínima de dos años respecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, además de cumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.
La cuantía global destinada a estas subvenciones asciende a 4.000 euros. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 28 de mayo, inclusive. La información detallada sobre la convocatoria y la documentación necesaria puede consultarse en la web municipal del Ayuntamiento de Siero: Ayuntamiento de Siero.
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