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Siero convoca las ayudas económicas para apoyar la ampliación de estudios de artistas del concejo

Serán subvencionables acciones formativas como la asistencia a seminarios, encuentros profesionales o cursos de corta duración, tanto en formato presencial como online

Aurora Cinfuegos

Aurora Cinfuegos / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

La Fundación Municipal de Cultura de Siero ha abierto el plazo de solicitud de las subvenciones destinadas a la formación artística correspondientes al ejercicio 2026, una convocatoria dirigida a apoyar la ampliación de estudios de artistas del concejo en distintas disciplinas culturales.

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, ha explicado que las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y estarán gestionadas por la Fundación Municipal de Cultura.

Perfeccionamiento

La iniciativa tiene como objetivo respaldar la formación especializada de artistas sierenses mediante la financiación de actividades vinculadas al perfeccionamiento profesional y académico. Entre las modalidades artísticas incluidas figuran las artes plásticas, el cine, el teatro, el vídeo, la música y la arquitectura.

Serán subvencionables acciones formativas como la asistencia a seminarios, encuentros profesionales o cursos de corta duración, tanto en formato presencial como online, siempre que estén relacionadas con el desarrollo artístico de los solicitantes.

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Podrán optar a estas ayudas las personas físicas empadronadas en el concejo de Siero con una antigüedad mínima de dos años respecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, además de cumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.

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La cuantía global destinada a estas subvenciones asciende a 4.000 euros. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 28 de mayo, inclusive. La información detallada sobre la convocatoria y la documentación necesaria puede consultarse en la web municipal del Ayuntamiento de Siero: Ayuntamiento de Siero.

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