Siero reparará diez de las pasarelas de las zonas verdes de La Fresneda: "Se atiende una demanda vecinal"

El Ayuntamiento de Siero reparará diez de las catorce pasarelas de madera situadas en las zonas verdes de La Fresneda, una actuación presupuestada en 30.000 euros y con un plazo de ejecución estimado de tres meses. Así lo anunció este sábado el alcalde, Ángel García, quien enmarcó la intervención dentro de las actuaciones de mejora previstas en la urbanización.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la seguridad y garantizar la conservación de unas infraestructuras de uso frecuente por parte de vecinos y usuarios de las sendas peatonales. Según la memoria técnica del proyecto, diez de las catorce pasarelas existentes, que salvan el arroyo Forcón y otros pequeños afluentes de la zona, presentan un deterioro derivado del paso del tiempo.

Podredumbre

La revisión técnica realizada por el Ayuntamiento ha detectado problemas de podredumbre tanto en los tableros como en las barandillas de estas estructuras, una situación que, según el Consistorio, supone un riesgo para las personas que las utilizan de forma habitual.

Los trabajos previstos incluyen el desmontaje y retirada de las traviesas y barandillas actuales, que serán trasladadas a un gestor autorizado para su tratamiento. Posteriormente, se instalarán nuevos elementos estructurales fabricados en madera de pino norte tratada, elegida por su mayor durabilidad y resistencia frente a la humedad.

Además, se colocarán nuevos tableros de traviesas y barandillas de madera en ambos lados de las pasarelas, y se incorporará malla antideslizante con el fin de mejorar la seguridad de los peatones, especialmente durante los episodios de lluvia.

Desde el Ayuntamiento subrayan que toda la madera empleada estará tratada para uso exterior y destinada a ambientes de alto riesgo de humedad, con el propósito de prolongar la vida útil de las infraestructuras.

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El alcalde señaló que esta intervención forma parte del compromiso municipal con La Fresneda y recordó otras actuaciones actualmente en marcha en la urbanización. Entre ellas, citó la licitación para la ampliación y mejora del parque de la zona norte, con una inversión prevista de 400.000 euros, así como obras de mejora en el Centro Cultural, valoradas en 60.000 euros. La edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, también mostró su satisfacción por esta actuación, "muy demandada por los vecinos porque el estado actual de las pararelas es peligroso".