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Más de 30 participantes recorren Siero en una vuelta ciclista no competitiva

Los deportistas cubrieron un circuito ondulado de 51 kilómetros por la parte central y oriental del municipio

Un grupo de ciclistas, en la ruta

Un grupo de ciclistas, en la ruta / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Una vuelta para conocer el concejo sobre dos ruedas y sin preocuparse por el podium. La quinta edición de la Vuelta a Siero ha contado este domingo con la participación de 30 ciclistas, que tomaron la salida desde el nuevo polideportivo de La Pola Siero para completar una marcha no competitiva de 51 kilómetros por la zona oriental y central del municipio.

La cita, de carácter lúdico, recorrió parte del trazado utilizado recientemente por la Vuelta a Asturias y permitió a los participantes afrontar algunos de los puertos más conocidos del ciclismo sierense. El itinerario incluyó las ascensiones a los altos de Muncó y Muñó, el paso por Valdesoto y la subida final al Piqueru antes del regreso al punto de salida.

Desnivel

La prueba se desarrolló sobre un perfil ondulado, con unos 750 metros de desnivel acumulado, y no hubo clasificación ni dorsales, manteniendo el espíritu participativo de una actividad abierta a aficionados de todas las edades.

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La Vuelta a Siero forma parte de la segunda edición del programa del Patronato Deportivo Municipal “¿En Siero? Sí, en bici”, una iniciativa orientada a fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y promover la práctica deportiva al aire libre.

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