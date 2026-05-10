Naturaleza y trabajo en equipo en la fábrica de lácteos sierense Juan Martínez: los empleados se unen para limpiar el Picu Castiello

La empresa láctea sierense Juan Martínez SLU ha celebrado este fin de semana una nueva actividad dentro de su programa anual de iniciativas sociales y medioambientales, un conjunto de acciones con las que la empresa busca fomentar el trabajo en equipo, promover hábitos saludables y contribuir activamente al cuidado del entorno.

En esta ocasión, cerca de una veintena de personas —entre empleados, familiares y amigos— participaron en una ruta de "plogging" desde las instalaciones de la empresa hasta el Picu Castiellu de Marcenado, disfrutando de una mañana de convivencia, naturaleza y deporte al aire libre.

El "plogging" es una práctica nacida en Suecia que combina ejercicio físico con la recogida de residuos abandonados en espacios naturales o urbanos. Puede realizarse caminando, corriendo, haciendo senderismo o incluso en bicicleta, convirtiéndose en una forma sencilla y eficaz de cuidar el medio ambiente mientras se promueve un estilo de vida activo y saludable.

Experiencia enriquecedora

Durante el recorrido, los participantes fueron recogiendo la basura encontrada a lo largo del camino, contribuyendo así a mantener limpio y protegido el entorno natural más cercano mientras compartían una experiencia enriquecedora en equipo.

“Creemos firmemente que las empresas también debemos generar impacto positivo más allá de nuestra actividad diaria. Este tipo de iniciativas nos permiten compartir tiempo juntos, fortalecer vínculos y aportar nuestro pequeño granito de arena al cuidado del entorno”, destaca Sara Martínez del Río, directora general de Juan Martínez SLU.

La jornada finalizó de nuevo en las instalaciones de la empresa, donde los asistentes disfrutaron de un desayuno brunch bajo la panera tradicional, poniendo el broche final a una actividad marcada por el compañerismo, la sostenibilidad y el disfrute de la naturaleza.

“Muchas veces pequeños gestos generan grandes cambios. Queremos animar a más personas a descubrir el "plogging" y comprobar que cuidar del medio ambiente puede ser también una actividad saludable, divertida y familiar”, añade Sara Martínez del Río.

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Desde Juan Martínez SLU agradecen especialmente la participación e implicación de todas las personas que formaron parte de esta actividad, reafirmando así el compromiso de la empresa con las acciones que promueven el bienestar de las personas y el respeto por el entorno.