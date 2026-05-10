Siero invertirá 400.000 euros en la extensión de la red de saneamiento en Santiago de Arenas

El Ayuntamiento de Siero ha dado un nuevo paso en la ampliación de la red de saneamiento del concejo con la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana, del proyecto para conectar los colectores de Areñes, en la parroquia de Santiago Arenas, con el colector general del río Negro, ubicado en la parroquia de El Cuto. La actuación, presupuestada en 392.440 euros y con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses, permitirá extender el servicio a un total de 471 vecinos de la zona rural del municipio.

La intervención forma parte de la estrategia municipal de mejora de las infraestructuras hidráulicas y de extensión de los servicios básicos en áreas con crecimiento residencial. Según explicó el alcalde de Siero, Ángel García, el proyecto se encuentra ya en la fase previa a su desarrollo administrativo y técnico, que pasa ahora por la tramitación de las expropiaciones necesarias para ejecutar las obras.

El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno del Principado la declaración de urgente ocupación de los terrenos afectados, un procedimiento que permitirá agilizar los plazos para disponer de los suelos necesarios. Una vez obtenida esta autorización, se tramitarán las actas previas de ocupación y posteriormente se procederá a la compensación económica correspondiente a los propietarios.

La previsión del equipo de gobierno municipal es que esta tramitación quede resuelta durante los próximos meses. Si se cumplen los plazos previstos, la licitación de las obras podría llevarse a cabo tras el verano, con el objetivo de iniciar los trabajos a finales de este año y concluirlos durante el primer trimestre del próximo ejercicio.

Desde el punto de vista técnico, la actuación tiene como finalidad conectar las redes de saneamiento de Areñes, El Planadal y parte de El Cuto con el colector general del río Negro, integrando estos núcleos en una infraestructura de evacuación de aguas residuales de mayor capacidad y alcance.

Colectores y pozos

La solución diseñada contempla la ejecución de una red principal integrada por dos colectores de 336 y 157 metros de longitud respectivamente, que desembocarán en una nueva estación de bombeo. Desde esta instalación, las aguas residuales serán impulsadas mediante una conducción de 63 metros hasta un pozo de rotura. A partir de ese punto se habilitará un nuevo tramo de colector, de 87 metros de longitud, que enlazará con la red de saneamiento ya existente. El proyecto incorpora además un colector de alivio de 10 metros vinculado al sistema de bombeo, concebido para reforzar la seguridad hidráulica de la instalación.

En conjunto, la obra supondrá la instalación de 590 metros de colectores, la mayoría de ellos de 315 milímetros de diámetro, además de la construcción de 22 pozos de registro destinados al mantenimiento y control de la red. La intervención se completará con la ejecución de una estación de bombeo de hormigón armado, estructurada en dos espacios diferenciados: un pozo de bombeo y una cámara de válvulas, elementos esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la regulación de los caudales.

La actuación responde a una necesidad histórica de mejora del saneamiento en esta parte del concejo, donde parte de los núcleos residenciales aún no disponen de conexión al sistema general de evacuación de aguas. El objetivo municipal es avanzar en la homogeneización de servicios entre el entorno urbano y rural, reduciendo además el impacto ambiental derivado de soluciones individuales o redes insuficientes.

Durante la presentación del acuerdo, el alcalde recordó que el área oriental del concejo registra un crecimiento demográfico sostenido, circunstancia que, según señaló, obliga a reforzar las dotaciones públicas. “Esta zona del concejo está ganando también población y tenemos que dotarla de servicios”, apuntó.

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El regidor aprovechó además para enmarcar esta actuación dentro de la política de inversiones desarrollada por el Ayuntamiento en materia de saneamiento desde 2015. Según destacó, sumando los proyectos ya ejecutados y aquellos previstos para este año, el Consistorio habrá destinado más de 30 millones de euros de recursos municipales a la mejora de la red de saneamiento del concejo, una cifra con la que el gobierno local busca evidenciar el peso que estas infraestructuras han adquirido dentro de la planificación inversora municipal.