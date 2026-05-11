La ampliación de Parque Principado está sobre la mesa: la propiedad se reúne con el gobierno de Siero para analizar las opciones del plan y su cronograma

Reunión en Siero con responsables de la propiedad de Parque Principado, que visitarán el concejo para exponer su planteamiento de ampliación de la superficie destinada a usos comerciales en el centro. Según ha podido saber este periódico, se desplazarán para el encuentro con el gobierno local ejecutivos de la firma propietaria, que detallarán su idea del proyecto y recibirán información de cuáles son los trámites que deben realizar para poner en marcha el plan.

Esta será la primera reunión con la propiedad que mantiene el Ayuntamiento de Siero, pues hasta la fecha los contactos se habían desarrollado siempre con los responsables en España de los gestores del centro. Según la información que ofrece Parque Principado en su web, el centro comercial es propiedad de la firma alemana ECE y está gestionado por Cushman & Wakefield.

Según los datos que trascendieron en su momento, hace unos meses, la propuesta inicial propone ampliar el espacio destinado a usos comerciales en unos 20.000 metros cuadrados. Se trataría de encajarlos en la superficie ya construida, reorganizando la distribución actual. A cambio de facilitar esta operación, los dueños de Parque Principado cederían al Ayuntamiento de Siero una gran bolsa de suelo de más de 80.000 metros cuadrados, ubicados en la parte trasera de negocios como el concesionario de Adarsa, que el municipio destinaría a la construcción de vivienda asequible para jóvenes.

Suelo para vivienda joven y empleo

El planteamiento requerirá de autorizaciones autonómicas, con lo que el hecho de impulsarlo no solo depende de la voluntad del Ayuntamiento de Siero, que lo ve con buenos ojos en sus diferentes facetas, tanto la que tiene que ver con la posibilidad de contar con vivienda barata para jóvenes, como la que se refiere a que se trata de una ampliación que supondrá inversión y por tanto ingresos para las arcas municipales, además de creación de empleo. La previsión estima en un mínimo de 500 los puestos que podrían crearse.

En el encuentro entre los responsables de la propiedad y el Ayuntamiento de Siero se verá el detalle del plan inicial con el que llega la firma y también el cronograma que podría proponerse para poner en marcha el desarrollo de la actuación.

Récord de visitantes en 2025

El centro comercial Parque Principado acaba de festejar sus 25 años de vida. Inaugurado en 2001 y situado en Paredes (Siero), reúne actualmente la oferta de compras, ocio y restauración más completa de Asturias. Cuenta con más de 150 establecimientos de las marcas nacionales e internacionales y una gran zona de restauración, con terrazas interiores y exteriores. Cuenta con salas de cine que incorporan la última tecnología disponible, con bolera y otras ofertas de entretenimiento. Además, dispone de múltiples opciones de entretenimiento, y más de 5.000 plazas de aparcamiento gratuitas.

El centro comercial cerró 2025 batiendo su récord histórico de afluencia al llegar a los 9.354.000 visitantes, un crecimiento de casi 100.000 personas respecto al año pasado, y superando el anterior récord del año 2019 en 76.000 visitantes.