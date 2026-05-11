El Memorial Ángel Embil reúne en Pola de Siero a algunas de las mejores formaciones corales de España durante este mes

La Sociedad Siero Musical y la Fundación Municipal de Cultura de Siero organizan a lo largo de este mes una nueva edición del Memorial Ángel Émbil, que alcanza este año su 34ª edición consolidado como una de las citas corales más destacadas del calendario cultural del concejo. Se celebrará los días 16, 29 y 30 de mayo en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, con un programa integrado por tres conciertos y la participación de formaciones corales de reconocido prestigio.

La presentación del ciclo tuvo lugar este lunes con la participación de Marta Elena Suárez, presidenta de Siero Musical; la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos; y la directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, Isabel González.

El primero de los conciertos tendrá lugar este sábado 16 de mayo y correrá a cargo de Siero Musical, que reunirá sobre el escenario a todos sus coros en una actuación conjunta, desde los más pequeños de tres años hasta el coro de mujeres con la participación de cantantes de 85 años. La organización prevé subir al escenario a alrededor de un centenar de personas, en una cita que servirá además para mostrar el trabajo coral desarrollado por la entidad a lo largo del curso, como indicó Marta Elena Suárez.

Proyección

El ciclo continuará el 29 de mayo con la actuación de Ferrum, coro masculino de voces graves integrado en el proyecto musical de El León de Oro y dirigido por Marco Antonio García de Paz, una de las figuras de mayor proyección dentro de la dirección coral española.

La clausura del memorial llegará el 30 de mayo con la actuación del coro vasco Luberri Abesbatza, formación de San Sebastián con amplia trayectoria en el ámbito coral y que pasa por ser también una de las mejores corales del panorama actual. Su directora, además, participa todos los años como jurado del concurso de composición de Siero Musical.

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Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y tendrán entrada libre hasta completar aforo, y la intención es la de "llenar a diario", indica la concejala de Cultura, gracias "al altísimo nivel de los participantes".