Paula Gómez, la joven de Siero campeona de España de gimnasia rítmica: : "Este título es un sueño, aún me cuesta asimilarlo"

Un poco antes de empezar a practicar la gimnasia rítmica, con cinco años, Paula Gómez ya se acercaba a ver entrenar a su hermana Silvia, y no paraba de hacer volteretas. Esa pasión por un deporte que combina danza, saltos, giros, equilibrios o el manejo artístico de aparatos ya recorría sus venas. No solo por su hermana mayor, sino también por su madre, Lara Jardón, a quien se le daba bastante bien la gimnasia y que la practicó hasta los 18 años. Pero Paula, la benjamina de esta familia de Carbayín Bajo, ha superado todas las expectativas. Y ha conseguido un gran logro, que una gimnasta de Siero haya conseguido un Campeonato de España.

“Al principio no lo asimilaba, y ahora aún todavía me cuesta”, confiesa Paula Gómez, integrante del Club Gimnasia Siero, que a sus 14 años puede presumir de haber alcanzado una gran cota. La logró en Oviedo, el pasado 18 de abril, en el Campeonato de España Base Individual de gimnasia rítmica. Su primer título nacional, tras ocho consecutivos alzándose con el título regional de su categoría. “Lo pongo en valor, pero sigo con los pies en el suelo”, añade esta deportista sierense, que pese a su juventud transmite una gran madurez.

Porque el éxito no le llega por casualidad. Su dedicación es absoluta y lleva años de esfuerzo y sacrificio en la gimnasia rítmica. Entrena cuatro horas diarias, repartidas cada día entre Pola de Siero, Lugones, La Fresneda y El Berrón, que es donde el Patronato les concede horas para sus ejercicios. Y lo compagina con sus estudios en Segundo de la ESO en el IES Río Nora. “Me gustaría ser profesora el día de mañana y entrenadora de gimnasia”, destaca sobre su futuro Gómez.

Paula Gómez, durante un ejercicio en una competición. / Lne

El campeonato de España lo logró compitiendo en la modalidad de aparato con pelota. Y ahora ha subido a un nivel superior, el absoluto, y le tocará competir en pruebas en las que tendrá que efectuar tres ejercicios con tres apartados. Y para el 4 al 7 de junio tendrá otro reto, con la prueba nacional de cuerda, también en Oviedo.

Constancia y dedicación

¿Y qué elementos son claves para el éxito? “Forma física, concentración, trabajo mental y flexibilidad”, resume Paula Gómez. “No me suelo poner nerviosa”, añade esta joven deportista sierense. Y a todo eso también le suma la preparación que supone ver competiciones, para empaparse de los ejercicios propuestos por otras gimnastas y seguir mejorando.

Antes de volcarse en cuerpo y alma con la gimnasia rítmica también sacaba algunos instantes de su día a día para practicar el krav magá. Pero tuvo que decidir un camino que, por el momento, parece el acertado.

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“Destacaría de Paula la madurez que siempre ha tenido desde pequeña. Ha tenido siempre la cabeza bastante bien amueblada para este deporte”, comenta María José Martínez, entrenadora del Club Gimnasia Siero. De la parte técnica subraya especialmente “su elegancia” y añade también sus condiciones: “Es muy trabajadora. El mérito lo tiene ella, por todo lo que entrena”. Y añade también “el mérito” de haber sacado desde Siero a toda una campeona nacional, que sueña con seguir dando pasos de gigante en este deporte.