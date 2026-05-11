El PP de Siero denuncia el "deterioro y abandono" de infraestructuras y elementos de mobiliario urbano del concejo

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero ha denunciado el estado de deterioro y falta de mantenimiento que, a su juicio, presentan distintas infraestructuras y elementos de mobiliario urbano del concejo. La concejala popular Natalia González considera que la situación ha dejado de ser algo puntual para convertirse en un problema "generalizado", tanto en zonas urbanas como rurales.

Entre las deficiencias señaladas por la edil figuran aceras en mal estado, suciedad acumulada, bancos deteriorados, marquesinas sin mantenimiento y señales de tráfico deficientes o poco visibles. Según González, estos problemas forman ya parte del "paisaje habitual" del municipio.

Falta de prioridades

La representante del PP sostiene que esta situación responde a una falta de prioridades por parte del equipo de gobierno municipal. "Mientras el equipo de gobierno destina recursos a proyectos faraónicos y a la propaganda, lo básico, lo que utilizan cada día los vecinos, se abandona", afirma.

Desde el grupo popular advierten además de las consecuencias que, aseguran, tiene el deterioro de estos elementos sobre la seguridad y la accesibilidad. En este sentido, González señaló que el mal estado de las aceras o una señalización deficiente "no son un detalle menor", sino que pueden generar problemas de movilidad y representar un riesgo para la ciudadanía.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, el PP reclama un cambio en la gestión del mantenimiento de los espacios públicos y defiende la puesta en marcha de un plan "eficaz, continuo y transparente" que garantice el cuidado del mobiliario urbano y de las infraestructuras en todo el concejo. "Siero no necesita más titulares. Necesita gestión, responsabilidad y respeto por sus vecinos", concluye la edil popular.