Siero, capital del equino de montaña con cifras de récord: más caballos y ganaderías que nunca en el concurso del próximo sábado en la Pola

El XII Concurso Regional de Ganado Equino de la Montaña Asturiana, que se celebrará el próximo sábado, 16 de mayo en el recinto del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero, alcanzará este año su mayor nivel de participación desde su creación, con 79 ganaderías inscritas y 268 animales, lo que convierte esta edición en la más numerosa de las doce celebradas hasta la fecha.

La cita, organizada por la Asociación de Criadores de Ganado Equino de la Montaña Asturiana (ACGEMA) con la colaboración del Ayuntamiento de Siero y Caja Rural de Asturias, bate todos los récords: el año pasado hubo 190 caballos, con lo que se espera que de nuevo el ferial poleso vuelva a ser escenario para contemplar muchos y buenos ejemplares, dado el tirón que está teniendo la carne de potro en los últimos años.

La presentación del certamen tuvo lugar este lunes en el Ayuntamiento de Siero, con la participación de la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, quien destacó el incremento de participación y la presencia de ganaderos procedentes "de 29 concejos asturianos". La edil subrayó además la relevancia de un evento orientado a la mejora genética y la promoción del equino caballar de aptitud cárnica, así como al reconocimiento del trabajo desarrollado por las explotaciones ganaderas del sector.

El presidente de ACGEMA, Adrián Lagar, atribuyó el crecimiento del concurso no solo al aumento del número de reses inscritas, sino también a la evolución cualitativa del certamen y al nivel de preparación de los animales. "Ya no es únicamente el número de animales, sino cómo vienen presentados. El concurso ha evolucionado mucho y hoy refleja el compromiso de los ganaderos con un trabajo cada vez más profesionalizado", señaló, antes de recordar cómo cada vez más ganaderías se suman a criar potros para su comercialización, con un mercado internacional pujante y la mirada puesta en países como Japón.

Italia, el gran mercado

Aunque Italia continúa siendo el principal destino de exportación y el mayor consumidor mundial de carne equina, la apertura del mercado japonés supondría un importante impulso para el sector, expuso Lagar, pese a tratarse de una demanda relativamente reducida en volumen. "En un sector pequeño como el equino, unas pocas miles de cabezas pueden marcar una diferencia muy importante", explicó durante la presentación. Según apuntó, Francia ya comercializa carne equina en el país asiático, por lo que el sector español considera viable avanzar en esa misma línea mediante acuerdos sanitarios y comerciales.

Y en la misma línea, Adrián Lagar también puso en valor el hecho de que la carne de potro haya entrado hace poco en los lineales de las grandes cadenas de hipermercados, de manera que "por poco que se venda, para nosotros ya supone mucha cantidad". No en vano, el Principado concentra el mayor número de explotaciones de equino cárnico de España, integradas en su mayoría por pequeñas ganaderías, aunque con un creciente grado de profesionalización y capacidad organizativa.

La jornada arrancará con la entrada de animales entre las 7.00 y las 8.30 horas. Las calificaciones comenzarán a partir de las 9.30 horas y la entrega de premios se realizará a continuación de la valoración de cada sección.

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Coincidiendo con el certamen, varios establecimientos hosteleros del concejo participarán además en la XII Jornada Gastronómica del Potro, con menús elaborados a base de carne equina en distintos restaurantes de Siero.