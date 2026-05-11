Siero pide a Parque Principado la cesión de 150.000 metros cuadrados de terreno para construir entre 500 y mil viviendas para jóvenes

El Ayuntamiento de Siero ha puesto precio urbanístico a la futura ampliación de Parque Principado. El gobierno local ha planteado a la propiedad del centro comercial la cesión de una bolsa de suelo de unos 150.000 metros cuadrados para desarrollar entre 500 y 1.000 viviendas asequibles dirigidas principalmente a jóvenes, como condición para facilitar la ampliación del espacio destinado a usos comerciales en el complejo de Paredes.

La propuesta fue trasladada este lunes durante una reunión entre el alcalde sierense, Ángel García, el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán, y responsables de la propiedad del centro comercial. Al encuentro asistieron Christian Müller, máximo responsable de gestión patrimonial del fondo alemán propietario del complejo, y Sotirios Kotinakis, gestor de activos del fondo, además del director de Parque Principado, Fernando García.

Se trata de la primera reunión directa entre el Ayuntamiento y representantes de la propiedad del centro, después de meses de contactos previos con los gestores del complejo en España y de que el propio regidor avanzara a finales del pasado año la existencia de conversaciones para estudiar una ampliación del recinto comercial.

La operación diseñada por el Ayuntamiento busca vincular el crecimiento de Parque Principado a un retorno urbanístico con impacto social. El planteamiento municipal pasa por que la ampliación comercial vaya acompañada de la cesión de suelo suficiente para desarrollar un nuevo ámbito residencial, pensado especialmente para facilitar la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda de trabajadores del concejo.

Exteriores de Parque Principado / PARQUE PRINCIPADO

La superficie que se ha puesto ahora sobre la mesa ronda los 150.000 metros cuadrados, casi el doble de los primeros cálculos que manejaba el Consistorio, situados inicialmente en torno a los 80.000 metros. La intención es levantar entre 500 y 1.000 viviendas asequibles, tanto en régimen de alquiler como de propiedad, con fórmulas de vivienda pública o protegida.

Según defendió el alcalde, el proyecto constituye "una oportunidad única" para responder a uno de los principales problemas actuales: la imposibilidad de acceso a la vivienda para buena parte de la población joven. "Nuestro deseo sería hacer una promoción de vivienda pública asequible para gente que ahora mismo tiene en la vivienda un problema muy grave", señaló García, quien insistió en que el objetivo es facilitar un hogar a "personas trabajadoras que actualmente encuentran serias dificultades para acceder a una vivienda en el municipio". Además, el alcalde destacó que el emplazamiento permitiría diseñar un nuevo barrio en un entorno estratégico: bien comunicado, próximo a las zonas urbanas del concejo y, al mismo tiempo, a un paso del medio rural.

Fase preliminar

Pese al interés mutuo en explorar el crecimiento del centro comercial, el proyecto se encuentra todavía en una fase preliminar. Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar primero en un análisis técnico que determine cuál debe ser el tamaño real de la ampliación.

La propiedad estudiará en los próximos meses la demanda existente entre operadores interesados en instalarse en el complejo, así como las necesidades de aparcamiento que generaría un aumento de la superficie comercial. Y será ese análisis el que determine las dimensiones definitivas del proyecto y su viabilidad económica, antes de iniciar su tramitación urbanística. El Ayuntamiento sostiene, no obstante, que la propuesta encaja en una estrategia de crecimiento ordenado del municipio.

La operación dependerá también del respaldo del Gobierno del Principado. Una vez definido el alcance definitivo de la ampliación y sus necesidades urbanísticas, el Ayuntamiento prevé trasladar formalmente la propuesta a la administración autonómica para estudiar su viabilidad y analizar los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo.

Creación de empleo

Junto al componente residencial, el Ayuntamiento ve en la ampliación una oportunidad económica de gran magnitud. El alcalde destacó que la actuación supondría una inversión privada relevante y podría traducirse en la creación de alrededor de 500 nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. "Estamos hablando de una inversión importante para el concejo y para Asturias", sostiene, toda vez que el proyecto podría reforzar aún más el papel de Siero como polo comercial y logístico regional.

Parque Principado, ubicado en Paredes y recientemente convertido en un cuarto de siglo de actividad, se ha consolidado como uno de los grandes motores comerciales del Principado. El complejo reúne actualmente más de 150 establecimientos, una amplia oferta de restauración y ocio, salas de cine, bolera y más de 5.000 plazas gratuitas de aparcamiento.

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El centro pertenece al fondo alemán ECE Group y está gestionado por Cushman & Wakefield. Además, atraviesa uno de sus mejores momentos: cerró 2025 con un récord histórico de afluencia, al superar los 9,3 millones de visitantes, una cifra que ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de ampliar un complejo que, según reconocen desde el sector, tiene prácticamente toda su superficie ocupada y operadores interesados en entrar.