La Sociedad Recreativa La Boya homenajea a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en un incendio en una residencia de La Barganiza el año pasado

En junio hará un año, un incendio causado por un interno de una residencia sierense de mayores, en La Barganiza, estuvo a punto de acabar en tragedia. La rápida intervención de los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta el lugar de suceso hizo que no hubiera que lamentar víctimas mortales, y ese gesto de valentía les ha valido el reconocimiento de la Sociedad Recreativa La Boya, de Gijón. La entidad homenajeó con una comida este lunes a Javier Martín y Alfredo González por su intervención en este suceso, que resultó providencial.

Durante el acto, al que también acudió el alcalde de Siero, Ángel García, se puso en valor la labor de ambos guardias civiles, que colaboraron en las tareas de rescate y auxilio a los residentes del centro geriátrico. El presidente de La Boya, José Ramón González, explicó que la Sociedad acostumbra a reconocer cada año actuaciones destacadas de carácter solidario o heroico. "Nosotros casi todos los años hacemos algún reconocimiento a personas que han protagonizado un acto heroico, como ellos hicieron. Queríamos rendirles homenaje con una comida y un detalle por su labor, así como la del cuerpo de la Guardia Civil y del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad", señaló.

Por su parte, el agente Alfredo González recordó la dureza de la intervención. "Aquello era humo, pero parecía sólido; una cosa es decirlo y otra verlo. Me dijeron que había gente arriba. ¿Qué haces? Pues subes", relató sobre los momentos vividos durante el incendio.

El fuego se declaró de madrugada en junio de 2025 en la residencia Ave María de La Barganiza y, según confirmó entonces la dirección del centro, fue provocado por uno de los internos, que habría prendido fuego a su colchón con un mechero. El residente, que llevaba apenas tres días en el centro y presentaba un importante deterioro cognitivo, resultó herido con quemaduras y fue trasladado al HUCA, aunque su vida no corrió peligro.

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Además, otras personas resultaron afectadas por inhalación de humo, entre ellas dos residentes y uno de los agentes de la Guardia Civil que participó en la evacuación. En total, 25 personas se vieron afectadas por el incendio, aunque no hubo víctimas mortales. La rápida actuación de las trabajadoras de la residencia, junto a efectivos del SEPA, Guardia Civil y Policía Local de Siero, fue decisiva para evitar una tragedia mayor.