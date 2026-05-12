Una exposición repasa en Pola de Siero la historia de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana, que suma ya 240 compañías

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acoge hasta el próximo 31 de mayo la muestra “AEFAS, 25 años con la empresa familiar asturiana”, una exposición que repasa la trayectoria de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana y la evolución de algunas de las principales sagas empresariales del Principado.

La exposición, de entrada libre, puede visitarse de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas, así como los sábados de 11.00 a 13.00 horas. A través de paneles informativos y material gráfico, la muestra realiza un recorrido por la historia de la asociación desde su fundación en el año 2000 y recoge las experiencias de 80 grupos familiares asociados, incluyendo algunas empresas con implantación en Siero.

La iniciativa pone el foco en los orígenes, fundadores y evolución de estas compañías familiares, con el objetivo de mostrar el peso económico y social de un modelo empresarial que constituye una parte esencial del tejido productivo asturiano. La exposición reconstruye además las historias particulares de cada familia empresaria y la forma en que han afrontado los procesos de crecimiento, relevo generacional y adaptación a nuevos contextos económicos.

La Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS) nació hace 25 años con el propósito de conectar y fortalecer el tejido de empresas familiares de la región. Desde entonces, la organización ha experimentado un notable crecimiento hasta alcanzar, en 2026, más de 240 empresas que generan cerca de 40.000 empleos directos en Asturias.

Diversos sectores

Las compañías representadas pertenecen a sectores muy diversos, entre ellos el agroalimentario, químico, construcción, ingeniería, transporte, logística, hostelería, medicina, sector naval, maderero, asegurador o servicios profesionales, entre otros.

La presencia de la muestra en Siero coincide además con la celebración de uno de los principales actos anuales de la asociación. El pasado 28 de abril se presentó en el Palacio del Marqués de Santa Cruz de Pola de Siero la decimoséptima edición del Premio Familia Empresaria Asturiana, un reconocimiento promovido por AEFAS para distinguir la trayectoria empresarial, la responsabilidad social corporativa y el esfuerzo por garantizar la continuidad de una empresa familiar asturiana.

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La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 1 de octubre en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto durante dos meses, hasta el 28 de junio. Días después, el jurado emitirá su fallo y hará pública la identidad de la empresa premiada. En la anterior edición, el reconocimiento recayó en Grupo Lacera.