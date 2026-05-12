El regalo de Carlos Soto para su familia: nueve hórreos en miniatura para una colección que este vecino de El Berrón tardó dos años en completar
“Leí muchos libros sobre ellos, pero para profundizar en cada tipo me dediqué a recorrer los pueblos y hablar con la gente mayor”, destaca
Hace unos años Carlos Soto empezó a darle vueltas a qué podía dejarles de recuerdo a sus hijos y nietos y se le ocurrió que fuera una colección artesanal. Empezó a elaborar miniaturas de hórreos asturianos con cobre, latón y bronce, y alguno de ellos también con características de los gallegos. Le llevó dos años, pero el resultado final le dejó un conjunto único, que guarda con mucho cariño en su casa de El Berrón, y que recientemente enseñó a vecinos de Siero y visitantes en el marco de la pasada Feria de los Quesos de su localidad.
“Los hórreos son una cosa que me sorprendieron siempre, me gusta el tema de las manualidades y por entretenerme un poco”, explica Soto sobre el motivo por el que eligió centrar en esta temática el recuerdo que quería dejar a su familia.
El proceso de elaboración le llevó cerca de dos años. Porque más allá de la construcción en sí, Soto tuvo que dedicarle un trabajo previo de documentación. “Leí muchos libros y revistas, pero al final me di cuenta que si quería profundizar en el tema de los hórreos tenía que recorrer los pueblos y hablar con la gente mayor”, indicó.
Fueron horas y horas las que echó para conseguir un resultado final que llama la atención sin duda, porque no falta ningún detalle. “Intenté reflejar todo lo que aprendí. Por ejemplo, que los hórreos de montaña tienen más caídos los tejados. Y más ideas que fui recogiendo, que se fueron plasmando en todos ellos”, cuenta.
Carlos Soto, de 74 años, nació en Illano, pasó su infancia y juventud en Doiras (Boal) y lleva asentado desde hace 46 años en Siero, en El Berrón. El motivo por el que decidió utilizar materiales de cobre, latón y bronce fue la conservación. “No se oxida y dura una eternidad”, reflejó.
La influencia de haber vivido y crecido en el occidente se puede observar en algunas de las piezas, que detallan rasgos de las construcciones de la zona. Se observa por un ejemplo en uno típico “hecho de llámanas de pizarra”. Y otro menos conocido, que en vez de ser pizarra “es de lo que llaman de lágrimas, y con un corredor”.
No falta en ese recorrido uno típico gallego. O también uno de la zona entre Cadavedo y Trevías, “que son de tejados de mitad de pizarra y la otra mitad de teja”. Y que tienen otra distinción, “porque el corredor es diferente, de tablas y es todo el corredor horizontal, para proteger de los vientos”.
Más piezas singulares: tiene también un cabazo, de la zona del Río Navia y el Eo. “Es el típico, de teja y con corredor”, explica. Y un viaje a la zona oriental, “con el llamado de beyusco, del entorno de Ponga, y que es de dos aguas”.
En alguno de ellos incluso, como se pueden desmontar, al estar confeccionado por partes, Carlos Soto introdujo “una cápsula del tiempo”, para que dentro queden recogidos algunos datos el momento de su elaboración: “Está mi nombre, apellidos, quién era presidente del gobierno, el Papa o El Rey, y hasta alguna moneda. Va todo envuelto en un paño de algodón”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paula Gómez, la joven de Siero campeona de España de gimnasia rítmica: : 'Este título es un sueño, aún me cuesta asimilarlo
- Un promotor contacta con el Ayuntamiento en busca de terrenos para construir una urbanización privada de entre 20 y 30 viviendas unifamiliares en la zona rural de Siero
- El palacio de Aramil, en Siero, será un hotel de lujo de cinco estrellas y en él se organizarán también eventos
- La ampliación de Parque Principado está sobre la mesa: la propiedad se reúne con el gobierno de Siero para analizar las opciones del plan y su cronograma
- La sorprendente historia de un llagar de Siero: La Morena lleva 170 años dando «cariño» a la sidra en Viella
- Más vivienda de obra nueva en Lugones: así será el complejo residencial de Les Bellotines, que acaba de iniciar su construcción
- Los trabajadores de Refractaria de El Berrón (Siero) amenazan con ir a la huelga: 'La gente no llega a fin de mes
- El mayor mural de Siero tendrá 1.200 metros de grafiti, recreará el sistema solar, un astronauta y a “E.T. el extraterrestre” junto a la “rotonda del mapamundi”