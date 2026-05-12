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Siero convoca una nueva edición del concurso de pintura al aire libre de Lugones: así puedes participar

El certamen repartirá un primer premio de 2.000 euros, un segundo de 1.200 euros y un tercero de 800 euros

Por la izquierda, Aurora Cienfuegos, junto a Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero

Por la izquierda, Aurora Cienfuegos, junto a Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Lugones (Siero)

Lugones acoge el próximo día 6 de junio el XII Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre de Lugones, una cita convocada por la Fundación Municipal de Cultura de Siero y que tendrá como ámbito de trabajo la parroquia de Lugones. Tal y como ha explicado la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, el concurso girará temáticamente en torno a la propia localidad, su paisaje rural y urbano, edificios, paseos, parques y otros espacios representativos. Tanto la técnica como el estilo serán libres.

El certamen está abierto a todas las personas interesadas, independientemente de su nivel artístico, nacionalidad o residencia, siempre que tengan al menos 16 años. La inscripción será gratuita y permanecerá abierta hasta las 14.00 horas del jueves 4 de junio.

La jornada del concurso se desarrollará entre las 9.15 y las 19.00 horas. El sellado de soportes tendrá lugar de 9.15 a 11.00 horas, mientras que las obras podrán entregarse entre las 15.00 y las 17.00 horas en la planta baja del Centro Polivalente Integrado de Lugones.

Dimensiones

Cada participante deberá acudir con su propio material artístico y podrá sellar un máximo de dos soportes, aunque solo se admitirá una obra a concurso. Los soportes deberán ser rígidos, con base blanca o de color plano y liso, y tendrán unas dimensiones mínimas de 50 x 50 centímetros y máximas de 150 centímetros en cualquiera de sus lados.

El certamen repartirá un primer premio de 2.000 euros, un segundo de 1.200 euros y un tercero de 800 euros. Además, se concederá un premio artista joven, destinado a menores de 25 años, dotado con 500 euros, así como una mención especial del jurado, también de 500 euros.

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Las personas interesadas podrán formalizar la inscripción preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, así como presencialmente en distintos registros municipales y por correo postal certificado. Toda la información y las bases completas están disponibles en la web municipal.

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