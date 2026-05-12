Siero invertirá 100.000 euros en el soterramiento de contenedores de reciclaje en varios núcleos urbanos
Las actuaciones se llevarán a cabo en Les Campes, la calle Santa Isabel en su entronque con Antonio Machado en Lugones y en la avenida principal de La Fresneda
El Ayuntamiento de Siero instalará nuevos contenedores de reciclaje soterrados en Lugones, La Fresneda y Pola de Siero. El importe de la actuación, que está ahora mismo en licitación, es de 100.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses.
El alcalde, Ángel García, y la edil de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, han explicado que la actuación contempla el soterramiento de dos baterías completas de contenedores de reciclaje (cartón, envases y vidrio) en Pola Siero y Lugones, así como la ampliación de una batería ya existente en La Fresneda mediante la incorporación de un nuevo contenedor soterrado para cartón.
En la capital de concejo, la intervención se realizará en la plaza Les Campes, a la altura del número 42. El soterramiento de la actual batería aérea permitirá mejorar notablemente la estética del entorno, especialmente relevante por la alta concentración de establecimientos hosteleros en la zona.
Visibilidad
En Lugones, las obras tendrán lugar en la calle Antonio Machado, en el cruce con la calle Santa Isabel. En este punto, la batería aérea existente dificulta actualmente la visibilidad de los vehículos que se incorporan a la vía principal. Con su soterramiento se busca mejorar la seguridad vial, además de optimizar la integración urbana de los sistemas de recogida selectiva. Por último, en La Fresneda, en la avenida Principal frente a la farmacia, se instalará un nuevo contenedor soterrado destinado al cartón.
Las obras incluirán trabajos de demolición de pavimentos y bordillos existentes, excavaciones, ejecución de soleras de hormigón, colocación de arquetas y contenedores soterrados, así como la reposición del pavimento con materiales de iguales características a los actuales. Asimismo, se contemplan los desvíos necesarios de los servicios que pudieran verse afectados durante la ejecución.
El proyecto de instalación de nuevos contenedores de reciclaje soterrados está financiado con cargo a la modificación de crédito para el uso del remanente líquido de tesorería.
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