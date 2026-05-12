Siero será la gran capital del motor el 7 de junio: estas son las actividades previstas
La organización tiene como objetivo convertir el concejo en punto de encuentro para clubes, aficionados y profesionales del sector
El próximo 7 de junio, el recinto del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero volverá a convertirse en el epicentro del motor del norte de España con la celebración de la segunda edición de "El Motor de Asturias", un evento que reunirá a miles de aficionados alrededor de una gran exposición de vehículos, ocio, música y experiencias para todos los públicos.
Tras el éxito de la pasada edición, en la que se superaron los 1.000 vehículos participantes, la organización espera este año alcanzar una cifra récord de más de 2.000 vehículos concentrados, consolidando el evento como una de las grandes citas del motor del norte del país.
"El Motor de Asturias" reunirá una gran variedad de vehículos para todos los gustos: coches clásicos, deportivos, vehículos singulares, alta gama, coches de calle preparados, todoterrenos, vehículos de montaña, coches de rally e incluso monoplazas de competición. Entre las grandes novedades de esta edición destaca la presencia de un monoplaza de Fórmula 3000, pilotado por Gabriel Gutiérrez, acompañado de otros protagonistas destacados del mundo del motor.
Además de la gran concentración automovilística, el evento contará con una amplia zona gaming, donde los asistentes podrán disfrutar de simuladores de conducción y probar experiencias inmersivas relacionadas con videojuegos del motor, incluyendo títulos de competición y simulación.
Productos y servicios
También habrá un espacio destinado a la exposición de productos y servicios relacionados con el mundo del automóvil y otros vehículos, ofreciendo a marcas, empresas y aficionados un punto de encuentro para descubrir novedades y tendencias del sector.
La oferta de ocio será otro de los grandes atractivos de la jornada. El recinto contará con una importante zona de entretenimiento, presidida por un gran escenario de 20 metros, en el que habrá DJ, actuaciones de música en directo y espectáculos durante toda la jornada. Además, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica con food trucks y espacios de restauración.
La organización tiene como objetivo "convertir Siero en el gran centro del motor del norte de España", fomentando la unión entre clubes, aficionados y profesionales del sector para crear una comunidad cada vez más fuerte y numerosa, destacaron este martes en la presentación del evento Damián Villalón, Marco Fernández y Lucas Lamar, quienes lideran esta iniciativa.
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