Siero tramitará en los próximos días la licencia para levantar los primeros 67 nuevos pisos de la cuarta fase del bulevar de Lugones

El Ayuntamiento de Siero está a punto de dar un paso decisivo en el desarrollo urbanístico de Lugones. El Consistorio prevé tramitar en los próximos días la licencia para la construcción de un primer edificio de 67 viviendas en el ámbito de la cuarta fase del bulevar, una actuación llamada a transformar uno de los principales accesos y espacios de crecimiento de la localidad. La promoción, impulsada por el grupo Casado que ejecuta parte de las obras de urbanización, será la primera de varias previstas en una zona con capacidad para más de 260 pisos.

El anuncio se produjo durante la visita del alcalde de Siero, Ángel García, y del concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, al avance de las obras del bulevar. Allí, el promotor confirmó que la solicitud de licencia para este primer bloque residencial será presentada "en cuestión de días". La promoción inicial se levantará en una de las parcelas ya definidas dentro del nuevo frente urbano. Según explicó durante la visita Pablo Urbeti, de la promotora, el proyecto está prácticamente finalizado a falta de algunos detalles técnicos. A este primer edificio de 67 pisos le seguirá una segunda promoción de 48 viviendas, ya prevista en una parcela contigua.

Los viales, en proceso de urbanización / Luján Palacios

El nuevo desarrollo residencial se enmarca en la cuarta fase del bulevar de Lugones, un proyecto urbanístico dividido en dos partes: una privada, actualmente en ejecución, y otra pública, impulsada por el Ayuntamiento. Esta última, consistente en una gran zona verde paralela al nuevo vial de unos 700 metros de longitud, hasta la glorieta de Bellotines, se encuentra en fase final de licitación y el contrato podría firmarse esta misma semana, según avanzó el alcalde.

Inversión histórica

Entre ambas actuaciones, pública y privada, la inversión prevista ronda los nueve millones de euros, lo que convierte al proyecto en la actuación de mayor envergadura impulsada hasta ahora por el Ayuntamiento en Lugones. "Es la actuación más importante que se ha hecho en la historia de Lugones desde el Ayuntamiento, con diferencia", aseguró García, quien destacó además el "efecto transformador" que tendrá sobre la localidad.

Las obras privadas avanzan a buen ritmo y tienen como horizonte finales de este año para su conclusión. Sobre el terreno ya son visibles muchos avances: la rotonda proyectada, el trazado de la vía, los servicios soterrados y los primeros bordillos. También se están ejecutando trabajos complementarios en terrenos de titularidad municipal, como un muro perimetral para salvar el desnivel existente en parte del ámbito.

La actuación pública se desarrollará sobre una superficie de 18.200 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto total de 4.646.536 euros. Se creará una gran franja verde de unos 11.550 metros cuadrados, con un trazado lineal como eje central que incluirá áreas de paseo, de estancia, bancos, vegetación y aparatos de gimnasia para mayores. El diseño busca alternar zonas de sombra, espacios soleados y recorridos peatonales, atravesados por ejes transversales alineados con los pasos peatonales del vial, como se recoge en los detalles técnicos del proyecto.

Este nuevo espacio para el tránsito que vertebrará de norte a sur Lugones, habrá tramos con bandas de aparcamiento para vehículos. Y también se contempla la integración del carril bici en la glorieta de Malvarán, conectado con el ya existente en la zona de La Ería.

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García destaca además la importancia de estas nuevas promociones para aliviar la falta de vivienda en el concejo. El alcalde reconoció que el mercado atraviesa un momento de escasez y defendió la necesidad de incrementar la oferta residencial. "Hace falta vivienda en Lugones", sostuvo, al tiempo que expresó su deseo de que las nuevas promociones salgan al mercado con precios competitivos y alejados de los niveles alcanzados en otros municipios del área central.