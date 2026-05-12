Susto en Lugones con el vuelco de un camión en una obra de la Avenida de Gijón
El suceso se produjo a primera hora de la tarde durante labores de descarga de material
P. A.
El vuelco de un camión, durante las labores de descarga de material en unas obras de construcción en la zona de la Avenida de Gijón, causó expectación en Lugones en la tarde de este martes. El suceso, que no dejó ningún herido, se produjo en un solar en la entrada Norte de esta localidad de Siero, junto a la pasarela y la rotonda que comunican con La Fresneda y la autovía hacia Llanera.
El percance sucedió a primera hora de la tarde. El camión pluma se encontraba realizando tareas de descarga de material, cuando en una de esas maniobras perdió la estabilidad y volcó hacia un lateral.
Por fortuna no hubo que lamentar heridos, ya que los operarios se encontraban dirigiendo las maniobras desde fuera.
Los trabajos, de una entidad privada, se sitúan en un solar en una parcela de la avenida de Gijón, en el que se derruyó previamente una antigua nave.
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