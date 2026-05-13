La Consejería rechaza el plan residencial de Siero para el entorno de Parque Principado: "No se pueden improvisar mil viviendas al margen del planeamiento urbanístico"

"No se pueden improvisar mil viviendas al margen del planeamiento urbanístico". El director general de Ordenación del Territorio del Principado, Ignacio Ruiz Latierro, ha advertido a Siero de que la propuesta planteada para ampliar el área comercial de Parque Principado y promover la construcción de entre 500 y mil viviendas en el entorno "supondría una revisión de fondo del modelo estructural del concejo". La propuesta, actualmente en fase de estudio con los dueños del centro comercial, contempla, por una parte, la ampliación de la superficie comercial actualmente existente y, por otra, la cesión de suelo suficiente para desarrollar un nuevo barrio residencial.

Latierro afirma que la iniciativa deberá ser sometida, en su caso, a la consideración del Gobierno del Principado y también al propio Ayuntamiento, dado que lo que se plantea afecta directamente al modelo territorial del concejo. "No solo porque las directrices sectoriales de comercio actualmente prohíben la ampliación de la superficie comercial, sino porque ninguno de los terrenos sobre los que se está considerando intervenir cuenta con la clasificación urbanística adecuada para el uso residencial previsto", ha indicado el responsable autonómico, ahondando en las diferencias que vienen manteniendo el gobierno de Siero y la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, en manos de Ovidio Zapico (IU). Las directrices comerciales que impedían la instalación de Costco en Bobes han sido un frente abierto con múltiples acusaciones cruzadas desde hace meses, si bien parece haberse desbloqueado la operación con su tramitación como Plan de Interés Estratégico Regional.

"No resulta lógico acometer un cambio de esta magnitud en el modelo territorial del concejo" sin abordar previamente una revisión del Plan General Urbano, dado que "la viabilidad de cualquier propuesta dependerá tanto de su adecuación a la legalidad autonómica como del encaje en la normativa urbanística municipal vigente", subraya Latierro. "Lo que se plantea exigiría previamente la reclasificación de esos suelos por parte del Ayuntamiento en función del nuevo modelo territorial que quiera definir para el concejo", añade.

Ruiz Latierro sostiene que operaciones de esta envergadura requieren un modelo estratégico claro, plasmado en el planeamiento general, y ha señalado que, si el Ayuntamiento quiere dar viabilidad a esta propuesta, deberá retomar o reiniciar la revisión del Plan General Urbano a la que renunció hace unos meses. "Hasta que esas propuestas estén definidas y tengan encaje en el planeamiento urbanístico municipal, cualquier otra valoración es anticiparse a un escenario que hoy no existe", zanja.

Oposición

La propuesta del Ayuntamiento de Siero de vincular la futura ampliación de Parque Principado a la cesión de una gran bolsa de suelo para promover viviendas asequiblesha generado críticas y dudas entre los grupos de la oposición. Aunque ninguno de ellos rechaza de plano la necesidad de aumentar la oferta residencial ni el desarrollo económico asociado al complejo comercial, sí hay discrepancias sobre la ubicación elegida, el modelo urbanístico, la viabilidad jurídica y el alcance real de una operación que, por el momento, se encuentra en fase preliminar.

El planteamiento municipal pasa por desarrollar un nuevo ámbito residencial en la parte posterior de Conforama y Obramat, en una extensión de terrenos actualmente ocupados por prados y fincas que se prolonga hacia el núcleo de Paredes. La propuesta, todavía pendiente de concretar en superficie y delimitación, forma parte de la negociación abierta entre el Consistorio y la propiedad del centro comercial para estudiar una posible ampliación del complejo. Como condición urbanística para facilitar ese crecimiento, el Ayuntamiento plantea la cesión de suelo suficiente, unos 150.000 metros cuadrados, para impulsar vivienda asequible, tanto en alquiler como en propiedad protegida.

El portavoz del PP en Siero, Juan Luis Berros, no rehúye un respaldo a la posible ampliación de Parque Principado por su impacto económico y de generación de actividad, pero sostiene que "no podemos estar conformes con el retorno urbanístico creando un nuevo barrio, como dice el alcalde". "Se estaría creando un gueto”, considera el portavoz popular.

Horizonte de cinco años

Para Berros, el crecimiento ordenado del municipio debería pasar por una estrategia distinta. "Valorar económicamente la cesión de terrenos y destinar esos recursos, o incluso una inversión superior con cargo a presupuestos municipales, a adquirir solares en poblaciones ya consolidadas y con servicios disponibles". El portavoz popular también critica que el alcalde aluda prioritariamente a jóvenes y trabajadores del municipio, al considerar que ello podría resultar "discriminatorio e ilegal" si no se ajusta a criterios de capacidad económica y acceso regulado a vivienda protegida. Y también advierte de que sería necesaria una modificación del planeamiento urbanístico, actualmente paralizado, cambios normativos y "una tramitación compleja y prolongada".

Liberalización de suelo

Desde Vox, el portavoz municipal, Josué Velasco, muestra un rechazo mucho más frontal a la propuesta, que califica como "un nuevo capítulo de propaganda" . "El Alcalde se une a las promesas de Barbón y Zapico, que vendieron que durante la legislatura entregarían 11.000 viviendas y apenas llevan un centenar", añade Velasco.

Desde Podemos, Silvia Tárano carga contra el encaje urbanístico del proyecto y acusa al gobierno local de aplicar un doble rasero en función de los actores implicados. "No sorprende ya que el alcalde de Siero solo pida aplicar la ley para la gente de a pie. Cuando se trata de grandes empresas o intereses urbanísticos, siempre acaba defendiendo cambios a la carta o directamente que no se cumpla lo establecido", denuncia.

La portavoz de IU en Siero, Teresa Álvarez, retiera el respaldo de su formación a la vivienda asequible, pero rechazando el "urbanismo a golpe de anuncio". Álvarez advierte de que consideran poco responsable generar expectativas sobre inversiones, empleo o vivienda sin explicar previamente el encaje legal y urbanístico de la ampliación de Parque Principado.

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La representante municipal de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, sostiene por su parte que "si todo se hace cumpliendo la legalidad urbanística, lo vemos como positivo, porque el acceso a la vivienda es un problema especialmente para los jóvenes". Además, "es una buena zona, en el centro de Asturias y con todos los servicios a mano".