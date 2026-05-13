La Copa Reines de ciclismo se disputa este domingo en Siero con cerca de 170 participantes: "Es un recorrido muy ameno"

Viella acogerá este domingo la salida y la meta de la quinta edición de la Copa Reines que organiza la Escuela de Ciclismo. La competición arrancará a las 11.00 horas y contará con cerca de 170 participantes.

La prueba se disputa sobre un recorrido de 49 kilómetros. Desde Viella, los deportistas se dirigirán hacia Hevia por la N-634, después habrá un par de subidas a Tiñana, y también se circulará por Argüelles y San Miguel de la Barrera.

Competirán cerca de 120 ciclistas de categoría cadete, más otras 50 de féminas. Según los cálculos de los organizadores, la previsión es que completen el trazado en una hora y cuarto. "Hace dos años tuvimos a Benjamín Noval y que lo hizo en una hora”, recordó Paco Fuentes, de la Escuela Ciclista de Viella.

Colaboradores

"El circuito que se propone es muy ameno", reconoció Fuentes, que aludió también a la dificultad de organizar pruebas para la base. "Lo más complicado es reclutar colaboradores, se necesitan unos 50 aproximadamente", añadió, antes de detallar que "organizar una carrera lleva mucha historia y cada vez se hacen menos. Por poner un ejemplo, nosotros ponemos 14 motos de enlace”.

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En la presentación del evento deportivo, en la sala de juntas del Ayuntamiento, también participó Jesús Abad, concejal de Deportes; además de Andrea Sánchez y Edeleine López, de Inmobiliaria Reines, entidad patrocinadora y que da nombre a la prueba.