La Copa Reines de ciclismo se disputa este domingo en Siero con cerca de 170 participantes: "Es un recorrido muy ameno"
La prueba, de 49 kilómetros, es para las categorías cadete y féminas, con organización de la Escuela de Ciclismo de Viella
Viella acogerá este domingo la salida y la meta de la quinta edición de la Copa Reines que organiza la Escuela de Ciclismo. La competición arrancará a las 11.00 horas y contará con cerca de 170 participantes.
La prueba se disputa sobre un recorrido de 49 kilómetros. Desde Viella, los deportistas se dirigirán hacia Hevia por la N-634, después habrá un par de subidas a Tiñana, y también se circulará por Argüelles y San Miguel de la Barrera.
Competirán cerca de 120 ciclistas de categoría cadete, más otras 50 de féminas. Según los cálculos de los organizadores, la previsión es que completen el trazado en una hora y cuarto. "Hace dos años tuvimos a Benjamín Noval y que lo hizo en una hora”, recordó Paco Fuentes, de la Escuela Ciclista de Viella.
Colaboradores
"El circuito que se propone es muy ameno", reconoció Fuentes, que aludió también a la dificultad de organizar pruebas para la base. "Lo más complicado es reclutar colaboradores, se necesitan unos 50 aproximadamente", añadió, antes de detallar que "organizar una carrera lleva mucha historia y cada vez se hacen menos. Por poner un ejemplo, nosotros ponemos 14 motos de enlace”.
En la presentación del evento deportivo, en la sala de juntas del Ayuntamiento, también participó Jesús Abad, concejal de Deportes; además de Andrea Sánchez y Edeleine López, de Inmobiliaria Reines, entidad patrocinadora y que da nombre a la prueba.
- Paula Gómez, la joven de Siero campeona de España de gimnasia rítmica: : 'Este título es un sueño, aún me cuesta asimilarlo
- Un promotor contacta con el Ayuntamiento en busca de terrenos para construir una urbanización privada de entre 20 y 30 viviendas unifamiliares en la zona rural de Siero
- Siero tramitará en los próximos días la licencia para levantar los primeros 67 nuevos pisos de la cuarta fase del bulevar de Lugones
- El palacio de Aramil, en Siero, será un hotel de lujo de cinco estrellas y en él se organizarán también eventos
- La ampliación de Parque Principado está sobre la mesa: la propiedad se reúne con el gobierno de Siero para analizar las opciones del plan y su cronograma
- La sorprendente historia de un llagar de Siero: La Morena lleva 170 años dando «cariño» a la sidra en Viella
- Más vivienda de obra nueva en Lugones: así será el complejo residencial de Les Bellotines, que acaba de iniciar su construcción
- Susto en Lugones con el vuelco de un camión en una obra de la Avenida de Gijón