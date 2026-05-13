Luz verde al Real Oviedo para el tendido eléctrico a La Belga: el proyecto para dotar de energía a la futura ciudad deportiva azul

La futura ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga (Siero) sigue dando pasos administrativos. El Principado acaba de autorizar la instalación eléctrica de alta tensión necesaria para suministrar energía al complejo impulsado por el Grupo Pachuca, un trámite que permite avanzar en las infraestructuras técnicas vinculadas al proyecto antes del inicio de las obras principales.

La resolución de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo concede tanto la autorización administrativa previa como la autorización de construcción de la instalación.

En concreto, el expediente autoriza la ejecución de un nuevo centro de seccionamiento denominado "Real Oviedo", además de una línea subterránea de alta tensión de doble circuito y 20 kV de tensión nominal. La infraestructura tendrá una longitud de 1.345 metros y discurrirá desde la urbanización de La Fresneda, por caminos municipales, hasta el nuevo centro previsto en La Belga.

La propia resolución deja claro que el objetivo de la actuación es "atender la petición de suministro eléctrico a la nueva Ciudad Deportiva del Real Oviedo en la zona de La Belga, en Siero".

Presupuesto

El presupuesto previsto para esta infraestructura energética asciende a 113.673,34 euros.

El nuevo centro de seccionamiento estará instalado en una caseta prefabricada y contará con distintas celdas de línea y protección para la explotación de la red eléctrica. Además, el proyecto contempla el tendido de cable subterráneo aislado para conectar la futura instalación deportiva con la red existente.

Este nuevo avance administrativo llega poco después de que el Ayuntamiento de Siero aprobara definitivamente el plan especial que habilita urbanísticamente la primera fase de la ciudad deportiva. Ese trámite permitió despejar el camino para la solicitud de licencia de obras por parte del club.

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El proyecto impulsado por el Grupo Pachuca prevé levantar en La Belga un complejo deportivo de gran dimensión que, en su primera fase, ocupará unos 150.000 metros cuadrados y contará inicialmente con seis campos de fútbol, edificios de servicios y obras de urbanización.