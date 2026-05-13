La rotonda de Parque Principado ya evita atascos pese a funcionar en precario: así circula hoy el tráfico en la nueva glorieta, que estará lista antes del verano

La solución definitiva se pondrá en servicio antes del verano, pero entretanto, la nueva glorieta de acceso a Parque Principado ya es una realidad y funciona como tal. Desde hace unos días los conductores ya no se ven obligados a parar al final de la rampa desde la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64) en dirección a Oviedo para girar a la izquierda y acceder al centro comercial, sino que entran directamente en la rotonda para incorporarse al ramal de acceso sin detener la marcha.

Los trabajos aún no han finalizado completamente. El nuevo carril de acceso directo para quienes llegan a Parque Principado desde Oviedo ya está asfaltado aunque no se puede circular por él. Queda rematar la glorieta y repintar las señalizaciones, pero en la práctica la rotonda ya cumple en buena medida su objetivo de evitar los atascos de hora punta en uno de los "puntos negros" del tráfico en el concejo.

Las obras de la nueva conexión viaria encaran así su fase definitiva dentro de unos plazos de ejecución que permitirán concluir la actuación antes del verano. La intervención, financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Siero pese a ejecutarse sobre una infraestructura de titularidad estatal, presenta ya un grado de ejecución muy superior al que mostraba hace apenas un mes, cuando el trazado de la glorieta y del nuevo vial comenzaba a resultar reconocible sobre el terreno.

Nudo principal

El nuevo enlace reorganiza uno de los nudos viarios más sensibles del área central asturiana, donde confluyen el tráfico de acceso al complejo comercial con los movimientos hacia Viella, Granda y Colloto. Las mayores retenciones se concentran desde hace años en el acceso desde la salida de la autovía en sentido Oviedo, especialmente en fines de semana, campañas comerciales y fechas de elevada afluencia como la Navidad.

La nueva ordenación busca precisamente aliviar ese cuello de botella: la glorieta absorberá el tráfico procedente de Siero mediante dos carriles y redistribuirá los movimientos con mayor continuidad a través de la glorieta. Además, un nuevo vial permitirá que quienes llegan a Parque Principado desde Oviedo accedan directamente al complejo sin necesidad de atravesar la rotonda situada junto a la Central Lechera Asturiana, uno de los puntos históricamente más saturados del entorno.

Maniobras irregulares

Otro de los objetivos fundamentales de la actuación pasa por eliminar los giros irregulares que numerosos conductores venían realizando durante años para esquivar el atasco de la rampa de salida. Estas maniobras, frecuentes en momentos de alta intensidad circulatoria, contribuían a incrementar la congestión y elevaban el riesgo de accidentes en un enlace saturado por el volumen de vehículos, con atascos que en ocasiones llegaron hasta la autovía, con toda la rampa de acceso parada.

Un operario, este martes, trabajando en la nueva rotonda de acceso de Parque Principado. / Luisma Murias

Cuando Parque Principado abrió sus puertas en abril de 2001, hace ahora veinticinco años, lo hizo con los accesos pendientes de completar. La inauguración del complejo se autorizó pese a que la solución definitiva para canalizar el tráfico aún no estaba ejecutada. Ese mismo año la propiedad inicial del centro comercial presentó un proyecto para completar las conexiones pendientes. El documento contemplaba una nueva vía de servicio desde la A-64 en dirección Oviedo, rematada en una glorieta en el enlace de Granda, además de una remodelación de la rotonda próxima a la Central Lechera Asturiana. Y para ello se consignaron tres millones de euros, que nunca llegaron a tener un destino entre desacuerdos administrativos y sucesivos retrasos.

La Demarcación de Carreteras llgó a asegurar no tener constancia oficial del plan, pese a que el Ayuntamiento disponía de documentación del mismo desde tiempo atrás. Posteriormente, distintos intentos de reactivación chocaron con las demoras burocráticas y con el impacto de la crisis económica de 2008, relegando indefinidamente una solución considerada prioritaria.

El Principado volvió a plantear una alternativa en 2015 dentro del Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias, que incluía un vial específico de 1,3 kilómetros y una inversión estimada en 3,7 millones de euros para evitar parte de los movimientos locales a través de la autopista “Y” entre Paredes y Lugones. Aquella propuesta tampoco llegó a ejecutarse.

Mientras tanto, el volumen de tráfico no dejó de crecer y Parque Principado terminó consolidándose como el espacio comercial con mayor número de visitantes de Asturias, por encima de los diez millones anuales si se le suma el tráfico hacia IKEA. Ahora, más de dos décadas después de la apertura del centro comercial, la solución largamente aplazada empieza por fin a materializarse de la mano del Ayuntamiento de Siero con un prespuesto de más de 870.000 euros.

Sólo el año pasado pasaron por el complejo más de 9,3 millones de visitantes, una cifra de récord que lo que lo convierte, en "el lugar más visitado de Asturias", como subrata su su director, Fernando García. A día de hoy, cuenta con 2.865 trabajadores directos: más que la población total de muchos concejos de Asturias, que también hacen uso del nuevo enlace. Y sobre la mesa está la necesidad de ampliar el centro comercial, como ha quedado patente tras una reunión entre los propietarios de Parque Principado y el alcalde de Siero, Ángel García.

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Aún es una propuesta en ciernes, pero el dirctor del centro desveló en la celebración del 25 aniversario que hay operadores interesados en instalarse en Paredes pero no pueden hacerlo porque todo el espacio está ocupado, con lo que la senda de la ampliación parece la única viable. Con ello previsiblemente se generará más tráfico, de ahí que la glorieta sea un hito para conseguir que la expansión no se vea frenada por problemas de tráfico.