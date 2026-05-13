Siero sustituirá una de las pérgolas de madera dañadas en el parque Alfonso X El Sabio de la Pola

El Ayuntamiento de Siero destinará 23.000 euros a completar la sustitución de las pérgolas de madera del parque Alfonso X El Sabio de la Pola. Tras cambiar hace cuatro años la situada junto al palacio Marqués de Santa Cruz, ahora se acometerá la renovación de la ubicada frente a la calle Florencio Rodríguez, zona que se encuentra cerrada al tránsito de peatones por seguridad desde hace algo menos de un mes.

El plazo de ejecución de la obra es de tres meses. Los trabajos consistirán en el apeo de la formación vegetal que se apoya sobre la pérgola, el desmontaje de la actual estructura de madera, que está compuesta por 32 piezas, la colocación de una nueva pérgola de madera de castaño macizo con tratamiento para exterior, la retirada del apoyo provisional de la formación vegetal y su colocación sobre la nueva estructura.

Javier Rodríguez y Alejandro Villa, junto a la pérgola que se sustituirá en el parque Alfonso X de Pola de Siero. / P. A.

La actuación, que ya estaba prevista antes de cerrar la zona al paso de peatones, se afronta ante la podredumbre en varias vigas y travesaños, como resaltó el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, que estuvo acompañado durante una visita al parque para anunciar el inicio de los trámites de los trabajos por Alejandro Villa, concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines.

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Las pérgolas que serán sustituidas en el parque Alfonso X de Pola de Siero. / P. A.

"Se trata de una actuación de mantenimiento en un parque que es un emblema de la Pola y en el que hemos ido actuando en los últimos años en varias fases", apuntó Rodríguez, que recordó otra serie de mejoras, como la ampliación del recinto con la peatonalización de la calle Luis Navia Osorio, la mejora de la zona de juegos infantiles y de las pistas deportistas, la renovación de la iluminación o la actuación de mantenimiento de la fuente.