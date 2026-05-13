Valdesoto abre un concurso de ideas para decidir en qué proyectos se invierte el dinero recibido por el Premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias

Valdesoto vivió una gran fiesta el pasado mes de octubre, con un día para el recuerdo gracias a la visita de la familia real con motivo de la celebración del Premio “Pueblo Ejemplar" de Asturias". Fue un reconocimiento, tras dos décadas intentándolo, que vino acompañado también de una dotación económica de 40.000 euros. Una vez descontados unos 8.000 euros, por los gastos derivado de la organización y gestión de ese acontecimiento del 25 de octubre, quedan 32.000 euros, que los vecinos buscan ahora en qué invertir. Para determinar su utilización han abierto un concurso, para presentar proyectos, y elegir a qué se destina ese dinero.

La plataforma Todos Juntos Podemos, creada en 2005 para disputar la carrera hacia el galardón del "Pueblo ejemplar", es la que custodia el dinero y la que ha impulsado esta convocatoria pública de proyectos, "con el fin de decidir de manera democrática el destino de la cuantía disponible".

Las bases del proyecto

Los proyectos que se presenten, y que serán sometidos a votación para su elección, deberán cumplir cinco requisitos. En primer lugar, que se rijan por un interés general y comunitario. También inciden las bases en la viabilidad técnica y económica, ajustándose al presupuesto disponible. Otra clave será que sean proyectos acordes a la sosteniblidad y durabilidad en el tiempo. Además,m se reclama un uso público y acceso universal, siempre que sea posible. Por último, se pide transparencia y claridad en la definición del proyecto y su presupuesto.

Los vecinos, a título individual o colectivo, así como las asociaciones, peñas o entidades deportivas de Valdesoto, podrán presentar sus ideas, obligatoriamente en forma de proyecto, “debidamente desarrolladas y documentadas”, en cuatro apartados: descripción del proyecto, localización y alcance, presupuesto detallado y viabilidad y ejecución.