Las viviendas asequibles que proyecta Siero en el entorno del Parque Principado se levantarán en la franja de prados al sur de Conforama y Obramat

La gran bolsa de suelo sobre la que el Ayuntamiento de Siero plantea desarrollar un nuevo ámbito de vivienda asequible vinculado a la futura ampliación de Parque Principado ya tiene una ubicación definida, aunque sus dimensiones y límites aún estar por perfilar. Los terrenos se sitúan en la parte posterior de Conforama y Obramat, en una amplia extensión de fincas que hoy son prados y que se prolonga hasta el núcleo de Paredes. Sobre esa superficie, que podría llegar a ser de hasta 150.000 metros cuadrados, el gobierno local propone levantar entre 500 y 1.000 viviendas dirigidas principalmente a jóvenes y familias trabajadoras con dificultades para acceder a un hogar.

La localización de los terrenos forma parte de la negociación abierta entre el Ayuntamiento y la propiedad del centro para estudiar una posible ampliación del espacio destinado a usos comerciales en el complejo. El Consistorio ha planteado como condición urbanística para facilitar el crecimiento: la cesión de una bolsa de suelo suficiente para impulsar un desarrollo residencial de carácter asequible, tanto en alquiler como en propiedad, con fórmulas de vivienda pública o protegida. Y esta bolsa de suelo se ubicaría al sur del vial de acceso principal a Parque Principado, que ahora mismo permanece baldía. No muy lejos, además, el Ayuntamiento dispone de una parcela de más de 25.000 metros cuadrados que llegó a ser ofrecida por el alcalde al gobierno autonómico para edificar la Ciudad de la Justicia.

Reunión a dos bandas

La propuesta de cesión fue trasladada este lunes durante una reunión entre el alcalde de Siero, Ángel García y representantes del fondo alemán propietario del centro comercial. Al encuentro asistieron Christian Müller, máximo responsable de gestión patrimonial del grupo, Sotirios Kotinakis, gestor de activos, y el director de Parque Principado, Fernando García. Se trató de la primera reunión directa entre el Ayuntamiento y la propiedad del complejo tras meses de contactos previos con gestores del centro en España y después de que el propio regidor avanzara a finales del pasado año la existencia de conversaciones para explorar una ampliación del recinto.

La bolsa de suelo planteada por el Ayuntamiento ronda los 150.000 metros cuadrados, una cifra que prácticamente duplica las primeras estimaciones manejadas por el Consistorio, situadas inicialmente en torno a los 80.000 metros. El emplazamiento elegido se encuentra en un punto estratégico desde el punto de vista urbanístico: los terrenos están situados junto al principal nodo comercial de Asturias, con acceso inmediato a las principales vías de comunicación y próximos tanto a áreas urbanas del municipio como al entorno rural de Paredes. El Ayuntamiento considera que esa ubicación permitiría planificar un nuevo barrio con servicios y buenas conexiones, vinculado además a uno de los principales polos de actividad económica y empleo del centro de la región.

Problema de acceso a un hogar

El alcalde defendió esta semana que el proyecto representa “una oportunidad única” para responder a uno de los principales problemas detectados en el municipio: la dificultad de acceso a la vivienda. “Nuestro deseo sería hacer una promoción de vivienda pública asequible para gente que ahora mismo tiene en la vivienda un problema muy grave”, señaló García, que insistió en la necesidad de facilitar un hogar a personas trabajadoras que encuentran serias dificultades para alquilar o comprar una vivienda en Siero.

Pese al interés mutuo en estudiar el crecimiento del centro comercial, la operación se encuentra todavía en una fase preliminar. Durante los próximos meses, la propiedad de Parque Principado analizará la demanda existente entre operadores interesados en instalarse en el complejo, así como las necesidades de superficie y aparcamiento derivadas de una eventual ampliación. Ese estudio será el que determine el tamaño definitivo del crecimiento comercial y, en consecuencia, las necesidades urbanísticas asociadas y las fincas que sería necesario ocupar para desarrollar vivienda.

La viabilidad del proyecto dependerá también del respaldo del Gobierno del Principado. Una vez definido el alcance de la ampliación y sus necesidades de suelo, el Ayuntamiento prevé trasladar formalmente la propuesta a la administración autonómica para estudiar su encaje urbanístico y los mecanismos necesarios para impulsar un desarrollo residencial de esta dimensión. En una zona verde en pleno centro de Asturias, que podría suponer un gran polo de atracción para los jóvenes que buscan asentarse en Siero y que contarían con un entorno privilegiado para vivir.

Junto al componente residencial, el Ayuntamiento considera que la ampliación del complejo comercial puede tener un importante impacto económico para el concejo. El alcalde cifra en alrededor de 500 los nuevos puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que podría generar la operación. “Estamos hablando de una inversión importante para el concejo y para Asturias”, sostuvo esta semana.

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Parque Principado atraviesa además uno de sus mejores momentos de actividad. El centro comercial, que recientemente cumplió 25 años, cerró 2025 con un récord histórico de más de 9,3 millones de visitantes y mantiene prácticamente toda su superficie ocupada, con operadores interesados en incorporarse al complejo, una situación que ha reabierto el debate sobre una ampliación largamente planteada.