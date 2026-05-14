Adrián Barbón, presidente del Principado, recibe a una delegación del Club Baloncesto Siero por su 40.º aniversario

En un año especial, en el que el Club Baloncesto Siero cumple cuatro décadas, la entidad disfrutó de un recibimiento para celebrar la efeméride. El presidente del Principado, Adrián Barbón, mantuvo un encuentro con un grupo de jugadores y con la presidenta, Tere Casas.

Los elegidos para acudir a la cita fueron los integrantes del conjunto cadete, que este mes vivieron la fiesta del ascenso de categoría, tras proclamarse ganadores de la fase final de Segunda.

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Adrián Barbón, durante su encuentro con los cadetes del Club Baloncesto Siero. / G. P. A.

El Club Baloncesto Siero ha cumplido este curso cuatro décadas de actividad. Y lo ha hecho en un gran momento de forma, rondando las 90 licencias, que se reparten en siete equipos, y con representación en todas las categorías, con lo que el futuro lo tienen garantizado.