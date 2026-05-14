El alcalde de Siero replica al Principado sobre el plan residencial del entorno de Parque Principado: "Hay que solucionar el problema de la vivienda con agilidad, no podemos esperar diez años"
Ángel García culpa a las administraciones de los altos precios y subraya que tramitar una revisión del PGOU supondría "un tiempo inasumible para quienes necesitan respuestas"
"Sólo buscamos proponer soluciones a un problema que tiene mucha gente, el de la vivienda". El alcalde de Siero, Ángel García, ha defendido este jueves la propuesta municipal para impulsar un nuevo desarrollo residencial junto al área comercial de Paredes, detrás de Parque Principado y Conforama, después de que el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, advirtiera de que el proyecto “supondría una revisión de fondo del modelo estructural del concejo” y no puede plantearse “al margen del planeamiento urbanístico”.
El regidor sierense responde a las reservas expresadas desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, en manos de Izquierda Unidas (IU) asegurando que el objetivo del Ayuntamiento no es actuar fuera de la legalidad urbanística, sino “buscar soluciones” a uno de los principales problemas actuales: el acceso a la vivienda. El Consistorio plantea desarrollar entre 500 y 1.000 viviendas asequibles, tanto en régimen de alquiler como de propiedad, dirigidas principalmente a población joven y trabajadora con dificultades para emanciparse o acceder a un hogar en el municipio.
"Lo que busca el Ayuntamiento con esta medida es intentar corregir, o ayudar a corregir, uno de los principales problemas que tenemos en este país, que es el acceso a la vivienda", señala García. El alcalde incide en que muchas personas “pese a trabajar duro y esforzarse, no pueden acceder a una vivienda”, por lo que situa esta cuestión como "una prioridad política" del gobierno local.
Normativa
La respuesta del Alcalde llega después de que Ruiz Latierro insistiera en que los terrenos sobre los que se plantea la operación no cuentan actualmente con la clasificación urbanística adecuada para uso residencial y recordara que las directrices sectoriales de comercio impiden ampliar la superficie comercial existente. El responsable autonómico sostuvo además que una actuación de esta magnitud exigiría retomar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aparcada por el Ayuntamiento hace meses, al afectar directamente al modelo territorial del concejo.
El alcalde sierense defiende una posición “proactiva” por parte de las administraciones para facilitar suelo destinado a vivienda pública y cuestiona la complejidad burocrática asociada al desarrollo urbanístico. “Somos conocedores de las múltiples leyes, normas y toda la burocracia que hemos generado en torno a esto y parte del problema de que la vivienda sea tan cara precisamente es la Administración”, sostiene el regidor, quien apela a una mayor colaboración institucional para “ver cómo se pueden resolver los problemas” en lugar de centrarse "únicamente en las limitaciones normativas".
García defiende asimismo la necesidad de explorar fórmulas más ágiles que la de la revisión del PGOU, que "de media en Asturias lleva diez años, y tenemos que ser innovadores, ágiles y flexibles", subraya: "No podemos esperar diez años; tenemos que ponernos en la piel de la gente que no puede acceder a una vivienda, que esa es nuestra prioridad".
Competencia regional
El alcalde insiste en que la propuesta municipal busca precisamente generar una “gran bolsa de suelo público” sobre la que desarrollar vivienda asequible, reclamando el apoyo de la consejería competente para hacer viable el proyecto, porque "la competencia no es del Ayuntamiento". En este sentido, el regidor recuerda que "todo el suelo disponible que teníamos lo cedimos al Principado de forma gratuita para la promoción pública de viviendas, como en el caso de la avenida de Les Bellotines de Lugones", desarrollada mediante la cesión de una parcela municipal a VIPASA para la construcción de pisos de alquiler destinados a jóvenes. “Eso es lo que buscamos”, afirma, antes de insistir que la actuación en el entorno de Parque Principado se haría "sobre suelo público".
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