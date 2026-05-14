Camillas para dormir en un polideportivo, reanimaciones y hasta un traslado en ambulancia en un simulacro de emergencias para estudiantes polesos: "Fue como afrontar una situación apocalíptica"

Un terremoto, un incendio o una inundación. En cualquiera de estos tres ejemplos de situaciones de alarma se situaron este jueves durante cerca de una hora veintidós chicos de quince años de edad que cursan tercero de Secundaria en el IES Río Nora de la Pola. Aprender a desenvolverse ante una adversidad en el simulacro de un albergue de emergencias fue el aprendizaje recibido. "Tenía otra idea en la cabeza. Me ha gustado mucho la experiencia de ver cómo se afronta algo apocalíptico que solo estamos acostumbrados a ver en la televisión", destacó el joven Rafael Otero.

El simulacro fue impulsado por Cruz Roja, que desplazó una veintena de efectivos al Polideportivo Nuevo de la Pola. Una experiencia también muy positiva para ellos, ya que tomaron el pulso a este recinto para conocer sus espacios, ver si está capacitado para instalar un albergue de emergencia y, en ese caso, montarlo con todo el trabajo previo realizado. "Podemos pensar que esta instalación deportiva queda inutilizada en una situación de alarma, pero darle uso para el bien de los vecinos es lo más gratificante. Esperamos que no haya que utilizarla, pero está bien que quede ya todo preparado para ese supuesto", destacó Jesús Abad, concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios.

EN IMÁGENES: Simulacro de instalación de un albergue de emergencias con jóvenes de Pola de Siero / P. A.

El planteamiento para los alumnos sierense fue una experiencia completa. Al llegar, tocó rellenar los papeles en el área de información, filiación y registro. Después, fueron a una zona de avituallamiento. No faltó tampoco la experiencia de utilizar las camillas, preparadas para dormir, en la pista del pabellón. Y, para finalizar, realizaron la reanimación cardiopulmonar a muñecos. También asistieron a la evacuación en camilla de una compañera de clase con el supuesto de que tenía algún problema de salud.

"Cómo se viven situaciones de emergencia"

“Me ha impactado el tema de las camillas, pensé que iban a ser más como las míticas japonesas en el suelo", subrayó la joven Sara Isabel Chirino, a la que le gustó el recorrido planteado por los integrantes de Cruz Roja. "Ha sido muy curioso. He aprendido a entender cómo se viven estas situaciones de emergencia, era algo que desconocía", puntualizó Isaac Salazar, otro alumno, quien puso énfasis en "la organización, la rigurosidad y que está todo muy medido".

La importancia de alternar trabajos en las aulas y fuera de ellas fue otro de los puntos que aprovecharon los alumnos del IES Río Nora tras disfrutar de esta experiencia. "Me convence mucho que sea fuera del instituto, en una práctica, porque te explican mejor en vivo todo. El desayunar aquí, tumbarse en las camas, te hace conocer y entender mejor la situación y cambiar un poco la forma de ver las cosas", resaltó Rafael Otero.

Escenarios ante situaciones reales

Para Cruz Roja el simulacro fue importante en varios aspectos, como destacó Nacho Pardo, jefe de zona del Área de Socorros y Emergencias de la ONG. Por un lado, el trabajo propio y desarrollo de la actividad, en coordinación con los equipos desplazados. "También para nutrir la base de datos que tenemos a día de hoy de instalaciones en Asturias en las que podríamos gestionar un albergue en caso de emergencia real", resaltó. Para terminar, destacó el trabajo con personales reales, jóvenes en este caso. "Nos importa especialmente con ellos y el objetivo de informar y sensibilizar a la población. Qué mejor que población joven que puede darse cuenta o que puede entender la necesidad de estar preparados para una situación de emergencia", añadió.

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