Cogersa instala nuevos puntos limpios de proximidad en Viella, Santa Marta de Carbayín y Santiago de Arenas

Cogersa ha instalado en el concejo de Siero tres nuevos puntos limpios de proximidad. Concretamente, en las parroquias de Viella, Santa Marta de Carbayín y Santiago de Arenas. Se han colocado grandes contenedores con diferentes compartimentos, diseñados para almacenar temporalmente hasta once tipos de residuos distintos. Los vecinos podrán depositar electrodomésticos, textiles y residuos potencialmente tóxicos o peligrosos generados en los hogares.

En Viella se ha ubicado este nuevo equipamiento en el entorno del centro sociocultural. En Santa Marta Carbayín, junto a la estación de tren, y en Santiago de Arenas, en la barriada, junto a las baterías de contenedores soterrados.

"Pretendemos facilitar el reciclaje en la zona rural", destacó Sonia Lago, concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, en una visita al nuevo punto limpio de Viella.

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Además, las instalaciones permiten depositar otros residuos como tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo y lámparas LED, pilas y baterías, discos compactos, cartuchos de tinta y tóner, radiografías, ropa usada, aerosoles o aceite de cocina usado (dentro de un envase de plástico).