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Cogersa instala nuevos puntos limpios de proximidad en Viella, Santa Marta de Carbayín y Santiago de Arenas

Se trata de grandes contenedores con diferentes compartimentos, diseñados para almacenar temporalmente hasta once tipos de residuos distintos

Sonia Lago ante el nuevo punto limpio de Viella.

Sonia Lago ante el nuevo punto limpio de Viella. / A. S.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

Cogersa ha instalado en el concejo de Siero tres nuevos puntos limpios de proximidad. Concretamente, en las parroquias de Viella, Santa Marta de Carbayín y Santiago de Arenas. Se han colocado grandes contenedores con diferentes compartimentos, diseñados para almacenar temporalmente hasta once tipos de residuos distintos. Los vecinos podrán depositar electrodomésticos, textiles y residuos potencialmente tóxicos o peligrosos generados en los hogares.

En Viella se ha ubicado este nuevo equipamiento en el entorno del centro sociocultural. En Santa Marta Carbayín, junto a la estación de tren, y en Santiago de Arenas, en la barriada, junto a las baterías de contenedores soterrados.

"Pretendemos facilitar el reciclaje en la zona rural", destacó Sonia Lago, concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, en una visita al nuevo punto limpio de Viella.

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Además, las instalaciones permiten depositar otros residuos como tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo y lámparas LED, pilas y baterías, discos compactos, cartuchos de tinta y tóner, radiografías, ropa usada, aerosoles o aceite de cocina usado (dentro de un envase de plástico).

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