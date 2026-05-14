El IES Juan de Villanueva de Pola de Siero celebra la graduación de 112 alumnos de Bachillerato y ciclos formativos: “Os enseñamos a mirar el mundo con curiosidad”

Con la banda sonora de la película “Carros de fuego” fueron uno a uno entrando en el Auditorio de Pola de Siero los 112 alumnos del IES Juan de Villanueva que vivieron un día muy especial, con la ceremonia de graduación este jueves. Los estudiantes de Segundo de Bachillerato y los de los ciclos formativos de Administrativo, Alimentación y Química recibieron un diploma por finalizar sus estudios. Tras la gala todos se fueron a disfrutar de una cena para el recuerdo y la celebración.

Con actuaciones musicales, una proyección de vídeos y fotos para el recuerdo, y un ambiente muy emotivo, alumnos, familiares y amigos vivieron la gala de graduación, en la que Julen Elorrieta y Yolanda Collada hablaron como representantes de los alumnos de Bachillerato, y Yanira García y Katherine Beherlo por parte de los ciclos formativos.

"Es un día importante para vosotros, un momento en el que solemos hablar de éxitos, metas alcanzadas y futuros brillantes, pero me gustaría destacar una idea, que es que no salís del instituto sabiendo todas las respuestas, sino haciéndoos las mejores preguntas”, resaltó durante su discurso a los alumnos Sergio Álvarez, director del IES Villanueva.

"Comprometidos, críticos y humanos"

También reflexionó sobre el camino que les espera ahora en la vida, tras finalizar esta etapa. "Os enseñamos a mirar el mundo con curiosidad, a mirar y cuestionar, y no conformaros con lo más fácil", relató, antes de indicar en esa línea: "En la vida vendrá momentos sin respuestas, claros instantes de incertidumbre. Y en esos momentos no será importante tener todas las soluciones, sino saber las preguntas adecuadas, que es qué quiero ser y qué quiero aprender de esto”.

En la gala, en la mesa principal del escenario, también estuvieron presentes junto al director Laura Peña, jefa de estudios del centro; María Álvarez, presidenta del AMPA, y Eva Iglesias, concejala de Educación.

“Vivimos tiempos que necesitan jóvenes preparados, pero sobre todo jóvenes comprometidos, críticos y humanos. Por eso, allá donde vayáis, llevad con orgullo todo lo aprendido aquí”, comentó Iglesias. También les invitó a ser valientes en el futuro: “No tengáis miedo a equivocaros, a veces creemos que debemos saber quiénes queremos ser, cuando en realidad esta etapa, la de la mayoría de edad, consiste precisamente en descubrir quiénes sois, qué os apasiona y qué tipo de huella queréis dejar en el mundo”.

Noticias relacionadas

La gala de graduación llega con el fin de curso en la distancia, con el examen de acceso a la Universidad a la vuelta de la esquina para muchos alumnos de Segundo de Bachillerato. “En la universidad aprenderéis conocimientos, sí. Pero también a convivir con personas diferentes, a defender vuestras ideas, trabajar en equipo y gestionar fracasos y éxitos. Y esas lecciones serán tan importantes como cualquier asignatura”, enfatizó Iglesias, antes de concluir: “La educación es la herramienta más poderosa para construir un futuro mejor porque solos vamos más rápidos, pero juntos llegaremos más lejos”.