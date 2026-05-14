Inundaciones en el portal, "olas" en la acera y un acceso peligroso ("casi en madreñes") cada vez que llueve fuerte: la denuncia de unos vecinos de de Pola de Siero

Como si tuvieran un río pasando a las puertas de sus casas, los vecinos del número 15 de la calle Florencio Rodríguez de Pola de Siero ven cómo acceder a su portal es casi una misión imposible en días de lluvia. Si encima son precipitaciones intensas o persistentes, los problemas acaban siendo mucho más considerables, porque el agua inunda el portal. "Vamos a tener que entrar y salir casi en madreñes”, cuenta Gerardo Díaz, uno de los residentes en este bloque de viviendas que llevan varios años sufriendo las inundaciones cada vez que hay tormenta o llueve fuerte. "Cada vez pasa más a menudo. Sin ir más lejos, dos veces se inundó el portal la pasada semana”, enfatiza Pepín García, que fue el primero en entrar a vivir, hace 21 años, en este edificio.

Resignados, con hartazgo y preocupados por la situación, los vecinos reclaman al Ayuntamiento una solución para evitar que se siga repitiendo. El portal se sitúa en un pasadizo desde la calle Florencio Rodríguez hacia la plaza de La República. El problema, cuentan los afectados, es que en días de mucha lluvia, “y a veces ya sin llover demasiado”, los registros situados en la plaza "no son capaces de absorber todo el agua que baja", resalta Daniel Rodríguez, otro afectado.

Desde la calle San Antonio, en la parte más alta de la plaza, hasta pocos metros debajo de ese portal número 15 la pendiente es bastante pronunciada. "El agua cuando se acumula con lluvias fuertes, no tiene por dónde escapar”, apuntan los vecinos. Y en esa caída, en el tramo final por el pasadizo donde tienen el portal, lo que acaba muchas veces es filtrándose por la puerta que da acceso a sus viviendas.

EN IMÁGENES: Quejas por inundaciones de vecinos de un portal de Pola de Siero / P. A.

“Lo que demandamos al Ayuntamiento es una solución a lo que es un problema de diseño de la plaza”, explica Gerardo Díaz. Hasta el momento, cuando han trasladado su queja, la respuesta, dicen los vecinos, "se ha limitado a explicar que hacen limpiezas puntuales de los registros", subrayan. Es algo que consideran que no es suficiente. "No sé si es cuestión de hacerlos más grandes o construir algún salto para frenar el agua, pero algo hay que hacer, ya que no podemos estar así", indica Daniel Rodríguez.

"Parece que vienen olas"

No solo se enfrentan a la preocupación de que la entrada del agua pueda provocar daños en el firme del portal de acceso a sus viviendas o que pueda, incluso, dañar el ascensor. También transmiten su miedo a caminar por la calle. “Es un peligro, parece que vienen olas o que pasa un río por delante", denuncia Pepín García. "Llegamos a casa con los pies empapados”, añade.

Noticias relacionadas

El pasado domingo, con una fuerte tormenta que cayó a primera hora de la tarde en Pola de Siero, les tocó cumplir el ritual de sacar calderos de agua para limpiar el portal y sacar las señalizaciones de suelo mojado para evitar caídas. “Llevamos muchos años con esta situación. Desde que se abrió la plaza prácticamente”, resumen los vecinos de este bloque, en alusión a cuando se inauguró la plaza porticada de La República, hace unos 17 años.